Los republicanos texanos siguen firmes detrás de Donald Trump, según encuesta

AUSTIN, Texas. - Los texanos republicanos se mantienen firmes en su apoyo al presidente Donald Trump, reveló la encuesta más reciente realizada por la Universidad de Texas en Austin y el Texas Tribune.



“Los números de aprobación de Trump continúan siendo buenos entre los republicanos", señaló Jim Henson, co-director de la encuesta y director del proyecto Texas Politics Project. "Su base sigue siendo muy sólida”.



Cerca de la mitad de los votantes en Texas, opinó que el mandatario no posee temperamento presidencial (56%), no es competente (48%), no es honesto (53%) y siente que no le importa a Trump (51%), sin embargo, los republicanos siguen respaldándolo.



"No hay aminoramiento en el apoyo aquí… Ha ocurrido en algunos números nacionales, pero no está pasando en Texas”, dijo Josh Blank, gerente de investigación de las encuestas en el Texas Politics Project.



El 79% de los republicanos en el estado aprueba el trabajo que está haciendo el presidente, mientras que un 92% de los demócratas considera lo contrario.

En términos de género, más hombres (52%) que mujeres (39%) apoyan al presidente. Además, el presidente es mejor percibido por los votantes de raza blanca (55%), que por los latinos (34%) o lo de raza negra (14%).

En la encuesta electrónica, que se realizó entre el 6 y el 15 de octubre, participaron 1,200 votantes registrados. El margen de error es de +/- 2.83%. Entre el 23% que se identificó como hispano, solo un 10% dijo haber nacido fuera del país pero la mayoría indicó tener al menos un padre inmigrante.

La gestión presidencial

El presidente fue valorado más positivamente cuando se preguntó por su manejo de los huracanes en Texas, Florida y Luisiana. Estos fueron los resultados cuando se indagó por varios aspectos de la gestión del presidente:



El fin del programa DACA

Desaprueban: 48%

Aprueban: 38%

Neutral/No sabe: 14%

Seguridad en la frontera

Desaprueban: 45%

Aprueban: 43%

Neutral/No sabe: 11%

Los huracanes en Texas, Florida y Luisiana

Desprueban: 56%

Aprueban: 19%

Neutral/No sabe: 15%

Los huracanes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes

Desaprueban: 48%

Aprueban: 43%

Neutral/No sabe: 10%

Supremacistas blancos:

Desaprueban: 53%

Aprueban: 32%

Neutral/No sabe: 15%

Relaciones raciales

Desaprueban: 49%

Aprueban: 36%

Neutral/No sabe: 16%

Amenazas de Corea del Norte

Desaprueban: 47%

Aprueban: 43%

Neutral/No sabe: 9%

Atletas reaccionando durante el himno nacional

Desaprueban: 50%

Aprueban: 40%

Neutral/No sabe: 10%

