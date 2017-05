Una cita termina en una demanda para una mujer por enviar mensajes de texto durante ‘Guardianes de la Galaxia, Vol. 2’

AUSTIN, Texas.- Una salida al cine Alamo Drafthouse en Austin se convirtió en un problema legal para una mujer de Round Rock luego de que su cita la demandara por utilizar demasiado su celular durante la función.

Brandon Vezmar, de 37 años de edad, exige que se le paguen 17.31 dólares, es decir, el valor del boleto de la función en 3D de ‘Guardianes de la Galaxia, Vol. 2’. De acuerdo con el documento, la mujer realizó “una violación directa” a la política del cine, ya que afectó su experiencia y la de otras personas durante la función. Vezmar asegura que su cita, a quien conoció por medio de una aplicación, utilizó su celular entre 10 y 20 veces en 15 minutos para leer y enviar mensajes de texto.



“Fue una primera cita infernal”, dijo el hombre a un medio local. Vezmar detalló que además de utilizar su celular en exceso, la mujer abandonó la sala de cine y jamás regresó.

“Ella me dijo ‘no puedo ignorar los mensajes de mi amigo’, por lo que le dije que quizá podía salir y contestarle en el lobby. Utilizar el celular durante una película es una de las cosas que más me molestan”, dijo Vezmar.

Días después del encuentro, Vezmar trató de ponerse en contacto con la mujer para exigirle el dinero por el costo del boleto pero ella respondió que “él debía pagar pues fue una cita”.



Flaky plaintiff has now put out statement saying I made her feel unsafe during movie. Sure. Here’s us texting. You judge. pic.twitter.com/41sdQNPEL9