Siete excelentes formas de festejar la Navidad en Austin

Cantar villancicos en Congress Avenue

El evento anual Holiday Sing-Along & Downtown Stroll es un evento gratuito y familiar que celebra la llegada de las fiestas y la alegría que brindan. Los asistentes podrán ir de compras en un mercado especial de noche y tomarse fotos con Santa.

La diversión comienza con música en vivo en dos etapas en Congress Avenue seguido de un Sing-along a las 6:00 pm en los escalones sur del Capitolio. A las 7:00 pm dará inicio el encendido del árbol del centro de la ciudad, con un programa de luces, sincronizado con canciones navideñas tocadas por músicos locales de Austin.

Fecha: 2 de diciembre de 2017

Horario: De 5:00 pm a 9:00 pm

Costo: Gratis

Ubicación: Congress Avenue desde la 9 th hasta 11 th



Join us at the annual Holiday Sing-Along & Downtown Stroll, a FREE, family-friendly event on Dec 2nd! This year's event features live music by @rashiphop, @ginachavez, @CharlieFaye, & @janeellenbryant, a special night market by @SFClocal, photos with Santa, and much more! pic.twitter.com/BUxpJOX7Le — DowntownAustin (@DowntownATXInfo) November 21, 2017



Noche Navideña

Este es un encuentro gratis para toda la familia con música, comida y regalos. Habrá también un cocurso de disfraces navideños. (Univision 62 es patrocinador)

Fecha: 2 de diciembre de 2017

Horario: De 4:00 pm a 8:00 pm

Costo: Gratis

Ubicación: Centro Cultural Mexico-Americano, 600 River Street.

Patinar en el centro de la ciudad

Cada año, el Whole Foods ubicado en el centro de la ciudad monta una pista de patinaje sobre hielo en la que chicos y grandes pueden divertirse al son de la música.

Fecha: Del 24 de noviembre hasta el lunes 15 de enero de 2018.

Horario: La pista está abierta diariamente de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Costo: 10 dólares por persona (incluye la renta de patines).

Ubicación: 525 N Lamar Blvd.



Ice Skating Rink is Back at Whole Foods Lamar! http://t.co/oR75I8bpqi pic.twitter.com/nWbXwaxdX1 — Windsor on the Lake (@OntheLakeApts) November 29, 2014



Decorar árboles navideños en el Loop 360

Cada año, los conductores de la capital texana decoran los árboles que bordean los lados del Loop 360 de la carretera con adornos navideños. Los visitantes pueden animarse a decorar un árbol o solo pasear por el área para contagiarse del ánimo navideño.

Fecha: Muchos conductores decoran árboles desde finales de noviembre. Las decoraciones serán removidas en el 2018.

Costo: Gratis.

Ubicación: Loop 360



Merry Christmas!! Fun in Austin Texas at the Christmas Trees on Loop 360! pic.twitter.com/9sRsYkr1I5 — Dentist Olson Austin (@annmarieolson) December 20, 2013



Visitar el Zilker Park para disfrutar del árbol de navidad más grande de la ciudad

Cada año, en diciembre, Zilker Park monta un árbol de Navidad de 155 pies de alto (más de 47 metros). Además, el parque alberga el “Austin Trail of Lights”, el sendero iluminado por guías de luz, escenas navideñas y presentaciones de músicos locales.

Fecha: Del 9 al 23 de diciembre de 2017

Horario: 7:00 pm - 10:00 pm

Costo: La entrada general es gratuita durante la mitad de las noches del evento. El resto de las noches los asistentes deben pagar 3 dólares si son mayores de 12 años.

Ubicación: 2100 Barton Springs Rd.



The Zilker Tree Lighting ceremony is just around the corner! Join us on November 26th for one of our favorite Zilker traditions!📸:: @o0acyd0o pic.twitter.com/3swoA3QXUk — Zilker Park 100 (@ZilkerPark100) November 19, 2017

Comprar productos locales en un bazar navideño

Durante 11 días en diciembre de cada año el Armadillo Christmas Bazaar abre sus puertas para ofrecer productos hechos por artistas locales en una locación ambientada por música en vivo y dos bares.

Fecha: Del 14 al 24 de diciembre de 2017

Horario: Abierto diariamente de 11:00 am a 10:00 pm

Costo: Los pases diarios tienen un costo de 8 dólares. Los niños menores de 12 años entran gratis.

Ubicación: Palmer Events Center en el 900 de la calle Barton Springs.



El Circuito de las Américas se convierte en la Tierra Mágica de Navidad

El Circuito de las Américas que cada año alberga carreras de la Formula 1 se transforma en una tierra mágica que promete algo para que todos puedan disfrutar de la temporada. Entre las atracciones encontrará: una pista de patinaje, enormes bolas de nieve, árboles cantores, un zoológico, paseos en camello, taller de Santa, globos aerostáticos, proyección de películas, deliciosa comida y el mundialmente famoso Túnel de las Luces.

Fechas: Del 8 al 30 de diciembre de 2017.

Horario: Domingo a jueves de 6:00 a 10:00 pm, los viernes y sábados de 6:00 a 11:00 pm.

Costo: 16 dólares.

Ubicación: 9201 Circuit of the Americas Blvd.



Plan to visit the new Winter Wonderland @COTA this Dec! Skating rink, petting zoo, Santa's workshop, carnival rides, Bavarian village, tunnel of lights & more for your holiday fun: https://t.co/e3OZreyYj6 pic.twitter.com/vIHghPzBBX — Austin Texas (@VisitAustinTX) November 16, 2017



