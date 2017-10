Comunidad

El momento cómplice entre Obama y Bush hijo que alegró (e intrigó) en las redes sociales

AUSTIN, Texas. - ¿Qué le dijo George W. Bush a Barack Obama para hacerlo reír así? Es la pregunta que inundó las redes sociales luego de que los expresidentes se reunieran este sábado en un concierto benéfico en la ciudad de College Station, en el este de Texas.

El momento se volvió viral: Bush se acerca a Obama y él suelta una carcajada, todo mientras el expresidente Bill Clinton daba un discurso frente a los asistentes a un concierto a beneficio de las víctimas de la temporada de huracanes, que reunió a los cinco expresidentes con vida del país.

“Necesito saber qué le susurró George W. Bush a Barack Obama para hacerlo reír durante el discurso de Bill Clinton”, publicó un usuario.



I need to know what George W. Bush whispered to Barack Obama to make him laugh during Bill Clinton’s speech pic.twitter.com/sm2lIVgwX8 — J🎃sh Billinson (@jbillinson) October 23, 2017



“Un gif de Bush diciéndole un chiste a Obama mientras Clinton hablaba es algo que no sabía que necesitaba en mi vida hasta ahora”, publicó otro.



A gif of Bush telling Obama a joke while Clinton is speaking is something I never knew I needed in my life until now pic.twitter.com/sMVHB3217B — Dylan Snoddy (@DylanSnoddy) October 22, 2017



“Todos mueren por saber qué chiste tonto de Bush hizo reír a Obama”, publicó @someecards.



Everyone's dying to know what dumb joke Bush cracked that made Obama giggle. https://t.co/47s9wHOlKc pic.twitter.com/KnUsZcJ0lJ — someecards (@someecards) October 23, 2017



Otros usuarios comentaron sobre la expresión de Bush al ver la risa de Obama:

“La reacción de Bush luego de hacer reír a Obama con su chiste es la representación máxima de la cara de chiste de un papá”, publicó alguien.



Bush's reaction after he gets Obama to laugh at his joke is the ultimate post dad joke face pic.twitter.com/lH7o3EuMCw — spOooOoky steph 👻 (@__stephandstuff) October 23, 2017



“Está tan orgulloso de su chiste—NECESITO SABER LO QUE LE DIJO”, dijo otro usuario.



He’s so proud of this joke — I NEED TO KNOW WHAT HE SAID pic.twitter.com/V2X27dtSm7 — J🎃sh Billinson (@jbillinson) October 23, 2017



También hubo quien celebró la “buena vibra” de Bush a lo largo del concierto:





El encuentro en College Station es parte de la iniciativa One America Appeal que reúne fondos para los afectados por los huracanes Harvey, Irma y María. Además de Bush hijo, Obama y Clinton estuvieron presentes George H.W. Bush y Jimmy Carter.

Entre los artistas que animaron la velada estuvo Lady Gaga, la banda Alabama y Lyle Lovett. La cantante aprovechó para celebrar la colaboración entre políticos de ambos partidos.

"Nada más hermoso que la gente que deja a un lado sus diferencias para ayudar a la humanidad ante una catástrofe", afirmó Lady Gaga.