Un pasadía por Phoenix y el Valle del Sol

El Valle del Sol, en el sur de Arizona, es uno de los lugares con más crecimiento en todo el país y en la última década mas de un millón de personas se han radicado en la región que incluye Phoenix, la capital estatal más poblada de EEUU, y Glendale, hogar del University of Phoenix Stadium, que será sede de dos partidos de cuartos de final de la Copa Oro 2017.

Miles de personas han hecho de la zona su hogar por su razonable costo de vida, su clima estable y cálido, con 295 días de sol al año -cuando la media en el país es de 205 días-, y la belleza del místico Desierto de Sonora.

Phoenix, Glendale y al sur, Tucson, ofrecen paseos increíbles que te dejarán boquiabierto en lo que esperas ese partido de fútbol que viniste a ver a Arizona.

A continuación unas sugerencias para pasar el día en el sur de Arizona:

1 - Camelback Mountain

A 20 minutos del centro de Phoenix, este parque público está considerado como una de los mejores para hacer “hiking” en el país. Subir a la cima es solo para los que más resistencia tienen, pero quienes lo han hecho aseguran que desde arriba la vista de Phoenix es espectacular. Se recomienda hacer la travesía muy temprano o por la tarde, cuando el sol ya no brilla tan fuerte sobre el valle, y llevar mucha agua potable con uno.



Happy Monday! Air15 getting a look at the hikers at Camelback Mountain. It will be in the upper 60s today in Phoenix. #abc15wx pic.twitter.com/WGp7INmcmW — ABC15 Arizona (@abc15) March 6, 2017





2 - Museo de Niños de Phoenix

Está diseñado para niños desde que nacen hasta los 10 años de edad y en este recinto está prohibido no tocar. El museo, de 48 mil pies cuadrados, tiene más de 300 juegos en tres distintos pisos, zonas para bebés y para niños de hasta tres anos, además de actividades con música, yoga, ciencias y matemáticas. Los niños menores a un año no pagan y todas las demás personas pagan 11 dólares la entrada.



Time is running out to register for Winter Brrr-eak Camps! Join us for 2 weeks of hands-on play + STEM learning! https://t.co/WBJpzT2XTo pic.twitter.com/1IUTkRXilI — Childrens Museum Phx (@ChildMuse) December 8, 2016



3 - Chase Field

Si eres fan del béisbol, el 21 de julio, un día después de los cuartos de final de la Copa Oro en el University of Phoenix Stadium, tendrás la oportunidad de visitar el Chase Field y ver jugar a los Arizona Diamondbacks.

El Chase es uno de los pocos estadios con techo retráctil de las Grandes Ligas, un masivo sistema de aire acondicionado para mantener un clima agradable durante el inclemente verano de Phoenix y uno de dos con un “ojo de cerradura” en el campo de juego: Una franja de tierra entre el montículo y el plato a la usanza de los antiguos estadios de béisbol.



The @Dbacks win again! Also, evenings with the roof open at Chase Field are breathtaking... pic.twitter.com/iZ68rnhc4x — JWil (@JWilPHX) April 9, 2017





4 - Gran Cañón:

Si ya llegaste a Arizona aprovecha y haz la visita de tu vida: El Gran Cañón del Colorado, una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. El Parque Nacional Gran Cañón está ubicado a unas 3:30 de viaje en auto desde Phoenix.

El parque en sí está abierto las 24 horas pero los servicios para visitantes funcionan siete días a la semana, la mayoría entre 9:00am y 5:00pm. La entrada cuesta $30 por auto, sin importar cuántas personas viajen adentro. Si no deseas regresar a Phoenix hay hoteles para dormir tanto dentro del parque como en la vecina localidad de Williams.



On your way to #GrandCanyon you pass by NPS nature preserves & historic sites. https://t.co/a4KJUGMOkK National Park Week #FindYourPark-mq pic.twitter.com/IPh07xNINN — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) April 17, 2017

5 - Tombstone y Bisbee

Si lo tuyo es el Viejo Oeste no debes perder la oportunidad de visitar un legendario pueblo de vaqueros reales: Tombstone, el lugar del tiroteo del OK Corral.

Ubicado a casi tres horas al sur de Phoenix, pasando Tucson y adentrándose en las colinas desérticas del sur de Arizona se encuentra este pintoresco pueblito con lugareños que se visten como vaqueros, calles de tierra y pasarelas de madera. Cada cierto tiempo actores recrean el tiroteo del OK Corral y podrás tomarte una cerveza en una auténtica cantina vaquera.







A media hora de Tombstone llegarás a Bisbee, un hermoso pueblo minero entre colinas que produjo oro, plata y cobre hasta la década de los ’70, cuando la industria desapareció. Hoy en día es un pueblo que revivió debido a los artistas que se radicaron en él y tiene una vibrante escena cultural y gastronómica.

Ojo: Ambos lugares están cerca de la frontera con México y la zona es frecuentada por la patrulla de fronteras y vigilantes civiles que los ayudan, los famosos Minutemen.