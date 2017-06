Arizona firma acuerdo con Sonora que permitiría convertir a Puerto Peñasco en el 'puerto de Arizona'

PHOENIX, Arizona. - Los gobernadores de Arizona y Sonora, México, firmaron un acuerdo para promover Puerto Peñasco, también conocido como Rocky Point, en ambos lados de la frontera.

El gobierno federal tiene planes de construir un puerto para la llegada de cruceros al Mar de Cortez y con este memorando los gobernadores de Arizona, Doug Ducey y de Sonora, México, Claudia Pavlovich, buscan presionar al gobierno mexicano para que proporcione el financiamiento restante para que este listo en 2019.

"Va a ser el puerto de Arizona", dijo Pavlovich, durante la Cumbre de la Comisión Arizona-México en Paradise Valley. "Puerto Peñasco está a tres horas de Phoenix y Hermosillo [la capital de Sonora] está a 6 o 7 horas, así que está más cerca de Phoenix".

La construcción del puerto está en el punto medio, el gobierno federal mexicano ha comprometido sólo la mitad de los 60 millones de dólares necesarios para la construcción que permitirá que los buques con capacidad para 3,000 pasajeros lleguen al Golfo de California, conocido en México como el Mar de Cortez.

Una vez que haya terminado, se espera que el puerto brinde un impulso a la industria turística que está en crecimiento en Puerto Peñasco. La mayoría de los visitantes de este destino turístico son residentes de Estados Unidos, en su mayoría de Arizona.



Incredible crowd of 600+ here at the #AMCSummit2017. Shows Arizona's & Mexico's commitment to a strong relationship.@claudiapavlovic pic.twitter.com/jqZLogHrjz