Aerolínea mexicana incrementa sus vuelos a Tucson y promueve la alianza Arizona - Sonora

TUCSON, Arizona. - La única aerolínea mexicana que vuela desde Tucson incrementó sus vuelos con el objetivo de fortalecer las conexiones en la ruta del pacifico desde la frontera Arizona -Sonora.

“Era muy importante para nosotros en Arizona podernos trasladar hacía México, Aeromar vuela a Hermosillo, Culiacan y Guadalajara, ciudades muy importantes en esta ruta del Pacífico”, comentó Felipe García, vicepresidente de Visit Tucson.

García resaltó que esta opción que promueve el turismo y el desarrollo comercial entre Sonora y Arizona es de gran interés para los residentes del sur de Arizona, muchos de ellos originarios de ciudades del estado fronterizo mexicano.

“Estamos muy contentos con esta alianza, lo que queremos demostrar es que Tucson es un destino importante para Aeromar, para que crezca el número de vuelos y aumenten los destinos”, comentó García.

Aeromar, que tiene más de 30 años operando, inició sus operaciones en Tucson en octubre pasado. Desde entonces tenía cuatro vuelos semanales, desde hace un mes iniciaron un vuelo adicional los miércoles.

“En Estados Unidos tienen código compartido con United, entonces pueden volar a Tucson y tomar conexiones a cualquier ciudad donde llegue la aerolínea”, explicó García.

La aerolínea tiene renovada su flota de aviones. Su director comercial dijo que tienen precios competitivos.



“Existe el mito de que viajar en avión es caro, no lo es. El no tener que exponer su vida, el volar más cómodo y ahorrarse, el no llegar tan cansado, optimiza su tiempo”, dijo Rene Giesemann, director comercial de Aeromar.

Giesemann mencionó que los boletos comprados con 30 días de anterioridad a la fecha programada para el viaje pueden tener precios reducidos. Un boleto puede costar entre 100 y 115 dólares y puede encontrarlos en cualquier metabuscador de viajes.