Hospitales en Arizona buscan detectar pacientes que están siendo víctima de tráfico humano o sexual

PHOENIX, Arizona- La compañía de servicios de salud Dignity Health está entrenando personal en hospitales del área de Phoenix para examinar a los pacientes que sospechen estén siendo víctimas de tráfico humano o sexual.

Expertos señalan que la capital de Arizona es una ciudad popular para el tráfico sexual y humano por su población numerosa, la buena economía y ser un estado fronterizo. Por esta razón, varios hospitales se unieron a una campaña para ser parte de la solución a un problema que está creciendo.

Dignity Health indicó que tiene personal capacitado en tres hospitales en el área de Phoenix para buscar posibles víctimas de tráfico de personas y han implementado la detección obligatoria en urgencias y obstetricia.

La entidad señaló que realizaron las capacitaciones en el Hospital St. Joseph’s, en el Centro Médico de Phoenix, en el Chandler Regional Medical Center y Mercy Gilbert Medical Center.

Según las entidades de salud, los llamados de atención ocurren cuando los pacientes no reportan un vivienda establecida, hay discrepancia entre las edades reportadas y lo que aparentan, no presentan identificación y el acompañante no quiere dejar al paciente solo.

Cuando tenía 14 años, Holly Gibbs, directora del programa de respuesta al tráfico de personas de Dignity Health fue víctima de tráfico sexual. Ella relató por muchos años guardó el secreto de lo que sucedió en el verano de 1992 en su natal Nueva Jersey. Como muchos adolescentes ella estaba batallando en la transición de la escuela intermedia a la secundaria y alguien tomo ventaja de ese confuso momento.



"Conocí a un hombre en el centro comercial local que se aprovechó ese miedo y vulnerabilidad. Me convenció de huir con él para convertirme en modelo o músico en Los Angeles. A las cuatro horas de haber huido, me obligaron a prostituirme en Atlantic City, Nueva Jersey", contó Gibbs en un video de Dignity Health.

Después de salir de ese oscuro mundo, Gibbs compartió su historia con profesionales de la salud que ahora la ayudan para salvar a personas como ella que puedan ser víctimas de este problema social.

Las personas que sean identificadas por las enfermeras o personal médico como víctimas de tráfico humano o sexual serán remitidas a las agencias comunitarias para apoyo y asistencia.