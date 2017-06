Esto es lo que debe hacerse para proteger a los animales domésticos y silvestres del calor intenso

Durante las olas de calor, los médicos alertan a las personas ante los síntomas de los golpes de calor que producen debilidad, dolor de cabeza o mareo, debilidad muscular, vómitos y palpitaciones. Una persona puede fallecer por calor si no se toman las medidas necesarias. Esto es en Francia.

Que haya olas de calor no significa necesariamente que haya más muertes porque las personas han ido descubriendo maneras de refrescarse y protegerse. Pero si muestra desigualdad entre quienes pueden o no acceder a la compra de aires acondicionados o tienen acceso al agua potable. Esta imagen corresponde a un río en Pakistan.

Nuestro organismo se vale del sudor para equilibrar la temperatura interna, pero si la humedad ambiental es muy elevada, el sudor no se evapora y la piel no refrigera correctamente. Esta niña se refresca en un parque acuático en los Países Bajos, Europa.

Las altas temperaturas no solo nos afectan directamente sino que podrían alterar también el ciclo hidrológico y el abastecimiento de agua y con ello, los cultivos de alimentos y hasta la migración de cientas de especies de animales. Esta mujer en Phoenix, Arizona, se vale de una sombrilla para poder caminar por la calle con el intenso calor.

El límite máximo a partir del cual el cuerpo humano ya no es capaz de mantener de manera natural esa temperatura es una combinación de humedad y calor que equivale a 35 grados centígrados a la sombra durante más de seis horas seguidas. No se recomienda la exposición prologanda sin sombras, como esta joven en la ciudad de Nueva York.

En España los turistas no están dispuestos a convertirse en reclusos en sus casas durante la ola de calor extremo y los restaurantes están buscando opciones para mantener a sus clientes.

La deshidratación por calor también afecta a los animales. Quienes cuidan los animales deben tener presente un esfuerzo extra para que estos consuman el líquido que necesitan y no sufran. Esta macaco, está en un centro de rescate en la India, donde fue trasladado por deshidratación.

Las altísimas temperaturas alteran sustancialmente la forma como pasamos tiempo al aire libre, los deportes en exteriores y actividades sociales. Si bien el verano se considera un momento para aprovechar el clima y jugar, las autoridades recuerdan que la exposición al sol no debe ser prolongada y menos sin la protección necesaria.

El calor no debe tomarse a la ligera. Basta una temperatura constante de 35 grados durante mucho tiempo seguido para que el calor comience a ser potencialmente mortal para las personans y también para los animales. En Pakinstán, donde está este felino, las temperaturas superan los 45 grados.

¿Tiene mascotas? Le importará saber a diferencia de los seres humanos, los perros y gatos eliminan el calor por medio del jadeo y a su vez tienen algunas glándulas sudoríparas en las almohadillas de sus patas que ayudan con la disipación del calor. Sin embargo, cuando la temperatura sube mucho y por un periodo prolongado el jadeo puede no ser suficiente.

Entonces, la temperatura corporal del animal se eleva, sobretodo si tienen un pelaje grueso. Esto puede ser mortal si no se atiende rápidamente, por eso es vital que los propietarios de animales sean conscientes del riesgo durante el verano o en las olas de calor, aseguran los expertos de la organización Protección Animal Mundial.



Se trata entonces de tener consciencia y tomar acciones simples como mantenerlos con buena agua durante el día y en un entorno fresco y no bajo el sol.

Sofia Brenes estudiante del Academia Victoria Stilwell para el Entrenamiento de Perros asegura que durante días muy cálidos "lo más importante es no los saquen a caminar durante el día o muy temprano temprano. Es mejor que se haga la caminata en la noche o hasta que el sol y el calor bajen. Los animales se pueden quemar las patitas tan rápido como 60 segundos", advierte.

Según Brenes, la mejor forma de saber si es seguro llevarlos a caminar es poner la palma de la mano en el.pavimento por 20 segundos. "Si está muy caliente para uno, no es buena idea. Funciona también si se prueba con el pie descalzo".

La siguiente recomendación es no llevarlos ni dejarlos en el carro mientras se realizan otras diligencias. "Si tu mascota te va a acompañar en tus quehaceres dentro del carro, asegúrate de que sea solo durante los días templados y frescos. Entre más caliente el día y más sol haya afuera será más peligroso. Si no tienes otra alternativa, estaciona debajo de alguna sombra con las ventanas abiertas (de forma prudencial). Si esto no es posible, intenta bajar a tu mascota y dejarla amarrada debajo de una sombra en un lugar seguro pero nunca dentro del carro", recalca la organización Protección Animal Mundial.



"Hasta en 5 minutos estos animales pueden estar en problemas y morir. Es por eso que en muchos estados hay incluso leyes que le permiten a la gente romper las ventanas de un vehículo estacionado con mascotas adentro para sacarlos", recordó Brenes.

Animales silvestres

Los animales silvestres también requieren de nuestro apoyo durante días muy cálidos. Por ejemplo, se recomienda mantener agua para pajaritos y mantener vegetación en los jardines o patios de los hogares con el objetivo de ofreceres a aves y mariposas un lugar donde refrescarse durante esta temporada.

Dentro de los centros de rescate y zoológicos ya se están tomando necesarias medidas.

El Museo del Desierto de Arizona es un buen ejemplo de ello, pues tiene todo un protocolo activo y funcionando en este momento, cuando las temperaturas están sobrepasando los 112° grados Farenheit.

“La mayoría de nuestras exposiciones de mamíferos y aves tienen enfriadores con ellos. Los enfriadores no siempre son visibles para el público, pero se evidencia cuando los visitantes pueden ver como se mueve el pelo de los animales”, explicó a Univision Noticias Kat Rumbley, vocera del musero.

En algunas de las exhibiciones también tienen ‘misters' o aparatos que rocían agua y se está colocando en algunas exposiciones vegetación que ofrece una sombra adicional. Además, los guardianes del museo les darán opciones a los animales, por ejemplo, dejarán la jaula del oso pardo abierta para que él pueda decidir si prefiere estar en su guarida o salir al sol. Los encargados de los animales también utilizan varios métodos para mantenerlos fresos como congelar botellas de agua de dos litros para que los animales se enfríen con ellas, hacer paletas de frutas y tirar hielo en sus espacios.



Por su parte, a directora del Centro de Conservación de Vida Silvestre del suroeste en Scottsdale, Linda Searles, calificó de ‘’horrible” lo que están viviendo los animales con las extremas temperaturas. Este centro rescata y ayuda a rehabilitar y cuidar a los animales heridos y huérfanos, actualmente hay alrededor de 300 animales en el centro, un jaguar, lobos grises mexicanos, javelinas, puercoespines, leones de montaña, coyotes y osos negros.

Los voluntarios y el personal de este centro como del Zoológico de Phoenix y el Zoo de Vida Silvestre Mundial en Litchfield Park, están tomando medidas para ayudar a los animales a mantenerse frescos.

Searles dijo que el jaguar de 17 años de edad del centro ha sido trasladado al interior, al igual que los puercoespines, los gatos salvajes y los coyotes más viejos.