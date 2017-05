Consumidores de opioides son las nuevas víctimas del narcotráfico tras consumir una imitación mortal

PHOENIX, Arizona. - Una droga producida en México compuesta por fentanyl que circula en las calles de todo el país ha cobrado la muerte a más de 30 personas en Arizona.

A simple vista parece el analgésico oxicodona pero se trata de una imitación que es 100 veces más potente que la morfina, el problema con el fentanyl es que engaña hasta los expertos, según la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Puedes tomar solo una para morir, una pastilla y se acaba tu vida, no es oxicodona es algo más fuerte y peligroso”, afirmó Doug Coleman, agente de la DEA.

Sarah Flores reconoció que fue adicta a la marihuana, la heroína y ‘chiva’, su adicción comenzó a los 11 años y en un día llegó a consumir hasta cinco pastillas de ‘oxy’.

“Parece la misma pastilla que yo estaba comprando en la calle, tienen el mismo número, el mismo color. Una persona normal que no sabe lo que está comprando no va a pensar que no son”, dijo Flores.

Ella contó que el doctor le recetó unas pastillas para el dolor, desde ese momento le gustaron y las siguió consumiendo.

“Comprarlas en la calle es muy caro, como 30 y 40 dólares en Scottsdale, donde yo los compraba [me costaban] 25 dólares", recordó Flores. “Es una necesidad, tu cuerpo pide los químicos que están adentro de las pastillas”.

El problema es que la imitación de estas pastillas que la DEA adjudica al Cartel de Sinaloa, han cobrado ya la vida de 32 personas, de entre 16 y 64 años de edad, en el condado Maricopa entre el 2015 y 2017.



“Hay personas que en realidad necesitan estas pastillas para cuestiones de dolor, pero son muy adictivas y terminan llevando a personas a la heroína o a comprar estas pastillas de imitación en la calle que están matando gente”, advirtió Coleman.

Según cifras de la DEA, un 38% de esas muertes fueron hispanos, un 50% blancos, el 8% asiáticos y el resto afroamericanos.

Uno de los hispanos fue Noé Fuentes, quien falleció en el 2015 tras consumir lo que él pensaba que era oxicodona.

“Dejo una niña de tres años, él tenía toda su vida por vivir”, dijo Alisa Olguín, prima de la víctima.

La familia asegura que murió tras ser engañado porque él buscó en su teléfono el tipo de pastilla que se iba a tomar.

“Es algo que nunca se puede aceptar, es algo que nos duele porque él tomó una pastilla pensando que le iba ayudar para el dolor y falleció”, aseguró Olguín.

Fuentes trabajaba como técnico farmacéutico por eso creen que buscó en línea el nombre de la pastilla, pero la imitación de oxicodona es tan exacta que ni él que tenía conocimiento de los medicamentos pudo identificarla.

“El riesgo principal de comprarlo en las calles es que no existe una regularización, no hay control, no sabes cuántos miligramos, porque quién sabe cómo lo consiguen”, explicó Carlos Robles, médico familiar.



Para la DEA la imitación de oxicodona fue la que terminó con la vida de Fuentes, según lo confirma el reporte forense.

De acuerdo a las autoridades, Fuentes fue víctima de nueva táctica de venta del Cartel de Sinaloa en Arizona.

“El traficante siempre va a adaptar su plan de negocio para maximizar sus ganancias basado en lo que los clientes en Estados Unidos exigen”, sostuvo Coleman.

Fuentes es una de las 32 víctimas del ‘oxy’ falso en el condado Maricopa, ninguno de ellos alcanzó a llegar al hospital.

El incremento progresivo de las muertes se refleja en las cifras del Médico Forense del Condado Pima, al sur de Arizona. De acuerdo con el doctor Greg Hess, 16 personas fallecieron por sobredosis de fentanyl en 2016, 14 en 2015 y 5 en 2014.



"Hacemos un seguimiento de cómo y por qué la gente muere y proporcionamos esa información a salud pública y al gobierno", comentó Hess. Esto con el fin de que realicen campañas de concientizacion para evitar que sigan ocurriendo.

Así mismo, resaltó que la heroína y la metanfetamina siguen siendo las drogas más fatales en el condado Pima.



