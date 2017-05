Termina la construcción del reemplazo de un tramo del muro fronterizo en Naco, Arizona

TUCSON, Arizona. – Los trabajadores de la empresa de construcción Granite, contratada para reemplazar un tramo de la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, instalaron este día el último panel de 7.5 millas de barras de acero en Naco, Arizona.

Los planes para reemplazar esta parte del muro comenzaron hace cuatro años, y la financiación fue aprobada el año pasado como parte del presupuesto fiscal de 2016, informó la Patrulla Fronteriza en un comunicado. El proyecto general, que incluye la sustitución de la valla, mejoras en las carreteras y en los cruces de agua se espera que se completen el próximo mes.



