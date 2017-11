La Policía investiga si un padre de Arizona mató a su mujer, a sus dos hijos y después se suicidó

La policía de Scottsdale, Arizona, continúa investigando los motivos que llevaron a la muerte de una familia en la tarde del viernes. Según el reporte de las autoridades, cuando entraron a la casa en la calle 100 y Frank Lloyd Wright Boulevard, se encontraron con los cuerpos baleados de cuatro personas.





Horas después, las autoridades los identificarían como Jason Fairbanks, de 39 años, Anne Fairbanks, también de 39, un niño de 3 años y otro de 9 meses.



En la conferencia de prensa realizada horas después del atroz hallazgo, la policía dijo que no descarta que Jason sea el presunto asesino y que luego de matar a su familia se pudo haber suicidado.

"En este momento de la investigación, no creemos que la persona que cometió el crimen esté con vida", dijo el sargento de la policía de Scottsdale a Univision Arizona.



Update on the shooting at 103rd Pl & Sutton. Media staging will be at 103rd St & Sutton.