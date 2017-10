El cementerio de los inmigantes sin nombre en el desierto del Valle Imperial

Restos de cientos de inmigrantes no identificados yacen en ‘el cementerio de los no olvidados’, ubicado a 20 millas de la frontera de Caléxico con Méxicali, en el Valle Imperial de California.

Un ladrillos con el nombre 'John Do' y una cruz pintada es la tumba de un inmigrante que murió en su intentó de cruzar la frontera por el Valle Imperial.

Calexico, California. - Tumbas no marcadas en un lote de tierra en la parte de atrás del Cementerio Terrace Park en Hotville, California, es el lugar donde yacen cientos de restos de inmigrantes que no han sido identificados, muchos de ellos se presume que perdieron la vida en su intento de llegar a territorio estadounidense por el Valle Imperial.

Es conocido comúnmente como “el cementerio de los no olvidados” y está ubicado a dos horas, unas 125 millas al este de San Diego, desde allí viajan miembros de una organización que adoptó este lugar hace más de 10 años.

“Para nosotros una de las cosas más importantes en nuestros 30 años de activismo es ir al panteón de los no olvidados”, dijo a Univision Noticias, Enrique Morones, director ejecutivo de Ángeles de la Frontera.

La mayoría de estas personas murieron solas en el desierto o las montañas del Valle Imperial. Algunos se ahogaron en canales de riego y otros por las altas temperaturas o la exposición al calor extremo, según Morones.

“Es la madre de todas las fosas, no hay una fosa más grande en México o América del Sur, en California tenemos la fosa más grande donde hay casi 600 migrantes enterrados, muchos de ellos no identificados”, afirmó el activista fronterizo.

Caminando por el lugar se observan trozos de ladrillos y pedazos de cemento marcados con las fechas, algunos con nombres, otros solo tienen las palabras "John Doe" o "Jane Doe" y un número de fila. También se observan las cruces, algunas dicen: 'No olvidados', 'Sueno Americano', 'No más muertes'.



El terreno es rido y con tierra movediza que contrasta con la parte delantera de la propiedad donde hay árboles, hierba, lápidas marcadas, flores y decoraciones. Este es uno de los pocos cementerios conocidos donde se sabe que yacen inmigrantes no identificados que murieron en territorio estadounidense.



“Para nosotros es molesta la situación, están separados de las demás personas, no hay pasto, si no fuéramos nosotros no hubiera nada, ponemos piedras y cruces para acordarnos de estas personas”, comentó el activista.

Morones junto estudiantes, activistas, defensores de los derechos humanos, visitan el lugar cada dos meses y este jueves cuando se celebra el Día de los Muertos, la organización planea rendir un tributo.

“No solo vamos a poner cruces, también vamos a soltar mariposas para acordarnos del espíritu de renacimiento. Vamos a ir con un sacerdote jesuíta, haremos oraciones y reflexión”, mencionó.

Reconoció que es importante hacer esto porque “no son olvidados, cada una de esas personas representan a los cientos que arriesgaron todo para cruzar a un país donde pudieran tener mejores oportunidades y murieron”.



El activista mencionó que, aunque hace cinco años se redujeron drásticamente los cruces por esa área de la frontera ahora más personas mueren.

“Es más peligroso cruzar hoy que nunca, les decimos a las personas que no se arriesguen, no la vale la pena”, enfatizó Morones.

Recordó que hace 15 años cuando visitó el lugar por primera vez, había muy pocas personas enterradas.

“Este es un cementerio privado y por eso mantiene cerrado, ya no dejaban que nadie entrara”, dijo. Luego lograron un acuerdo para ingresar cada dos meses.

Los últimos inmigrantes fueron enterrados en esa sección del cementerio financiada por el condado en 2009, según funcionarios de Terrace Park.

Actualmente, al igual que otros condados fronterizos cuando encuentran inmigrantes fallecidos son incinerados.

El cementerio Terrace Park fue establecido en la década de 1930 y eventualmente se convirtió en parte del Central Valley Cemetery District, que también abarca los cementerios Evergreen e Imperial.

El Condado Imperial comenzó a financiar funerales en Terrace Park para indigentes en 1995 después de que el espacio para tales entierros en Evergreen se agotó, señala un reporte de Los Angeles Times.

Alrededor de 240 personas no identificadas están enterradas en el terreno de 3 acres de Terrace Park, aunque según el condado no todos eran migrantes que murieron al cruzar la frontera.



Más de 280 personas identificadas descansan en el mismo lugar, algunos de ellos porque sus familias no tenían los recursos económicos para pagar un funeral y una tumba.