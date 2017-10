“Creo que en verdad lo amo”: maestra de Arizona que pagó la fianza de un reo y luego apareció muerta

PHOENIX, Arizona. – Las buenas intenciones de una maestra de kindergarten, quien manifestó querer ayudar a un sujeto con historial delictivo y problemas de drogadicción, la habrían llevado a su propia muerte.





Cathryn Gorospe, de 44 años de edad, fue reportada como desaparecida a comienzos de octubre, luego de que viajó desde Phoenix a Flagstaff, en Arizona, para pagar la fianza de Charlie Malzahn, un sujeto a quien conoció durante el verano.



Pocos días después, las utoridades hallaron el cadáver de una mujer adulta en un terreno privado del poblado de Mayer, al norte de Phoenix y luego de un análisis de los registros dentales de la víctima se confirmó que se trataba de Gorospe. El médico forense del condado Yavapai determinó que su muerte fue un homicidio, pero no dio a conocer cómo ocurrió.

Malzahn, de 27 años de edad, fue detenido tras una persecución policial un día después de que la maestra fue reportada como desaparecida. El sospechoso estaba manejando el auto de la víctima, en el que, según reportes de un testigo, había rastros de sangre en la consola central, la puerta interior del pasajero, el área del sunroof y la puerta del conductor.

Hasta la fecha, las autoridades no han hablado de los motivos que llevaron al asesinato de la maestra ni le han interpuesto cargos de asesinato a Malzahn, considerado el principal sospechoso en el caso. El sujeto permanece detenido por una serie de delitos que cometió después de ser liberado el 6 de octubre, entre ellos robo de auto y agresión a una estudiante de la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

Buenas intenciones



Tom Watson, el cazarrecompensas que la maestra contrató para que se encargara del proceso de pagar la fianza del recluso, dijo a la agencia de noticias AP que él había tratado de disuadirla de sacar a este tipo de la cárcel.

“La primera vez que me llamó traté de convencerla de no pagar la fianza porque en realidad ella no lo conocía muy bien”, dijo Watson a la AP. “Ella parecía una mujer maravillosa y amable y le dije que lo pensara bien”, agregó.

El cazarrecompensas tenía sus reservas acerca de Malzahn por su inestabilidad y su historial criminal, que incluye delitos de agresión con un rifle, según un reporte del diario Arizona Daily Sun.

Watson y la maestra siguieron en contacto y algunas semanas después, ella lo llamó y le dijo que estaba lista para pagar la fianza. Le comentó que quería rehabilitar a este recluso y hacer que se inscribiera en programas de narcóticos anónimos.



La noche del 6 de octubre, Watson y Gorospe se encontraron en las afueras de la cárcel del condado Coconino, donde estaba detenido Malzahn por un caso de robo de vehículo en Agosto. Allí esperaron por varias horas. Hubo un momento cuando la maestra se bajó del auto y le dijo al cazarrecompensas que había estado pensado en todos los consejos que él le había dado (sobre sacar al delincuente de la cárcel) y en las razones que ella tenía para hacerlo. “Creo que en verdad lo amo”, recuerda Watson que ella dijo y esa fue la última vez que hablaron.

La maestra conoció al Malzahn durante el verano en el poblado de Williams. Ella estaba trabajando como guía en el Ferrocarril de Gran Canyon y él era mesero en un restaurante local.

La familia de Gorospe visitó el sitio donde se encontró el cadáver y vio los restos "en una montaña de tierra detrás de un viejo equipo de minería en un pequeño baño", según relató su hermano, Cory Gorospe.

Una conocida de la maestra creó una cuenta en la página de colectas GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos funerarios.

Recuento de los hechos

6 de octubre:

Cathryn Gorospe, de 44 años y maestra de Kindergarten en una escuela del noroeste de Phoenix, viaja a Flagstaff para encontrarse con un cazarrcompensas y pagar la fianza de Charlie Malzahn, un hombre de 27 años al que conoció durante el verano en el poblado de Williams. Ella estaba trabajando como guía en el Ferrocarril de Gran Canyon y él era mesero en un restaurante local.



7 de octubre:

La policía de Tucson contactó a Charlie Malzahn en un centro comercial, cuando intentó hacer compras con la tarjeta de crédito de Cathryn Gorospe. El sujeto tenía en su poder también la tarjeta debito de la maestra y dijo que estaba autorizado para usarlas. No lo detuvieron, pero le confiscaron sus compras y las tarjetas para investigar el caso. En ese momento no se conocía sobre la desaparición de la maestra.

La mañana de este mismo día, Malzahn contactó a dos conocidos en el poblado de Clifton para tratar de comprar drogas y un arma. Uno de los sujetos, quien accedió a acompañarlo a Tucson, les dijo a las autoridades que el sospechoso estaba manejando una camioneta deportiva Toyota RAV 4, blanca y que había notado rastros de sangre en la consola central, la puerta interior del pasajero, el área del sunroof y la puerta del conductor. La descripción del vehículo correspondía al que usaba la maestra desaparecida.

8 de octubre:

La compañera de cuarto de la maestra reporta su desaparición a las autoridades. Cathryn Gorospe le había dicho a su amiga que conduciría a Flagstaff para pagar sacar de la cárcel a Charlie Malzahn, luego irían a cenar juntos y estaría de vuelta esa misma noche. Pero nunca regresó y tampoco la contactó para informarle que había decidido cambiar de planes.



9 de octubre:

Alrededor de la 1:30 de la madrugada, la policía de Phoenix ubicó el vehículo de Cathryn Gorospe, conducido por Charlie Malzahn. El sujeto trató de escapar de las autoridades, pero terminó estrellándose y fue detenido. En ese momento no dio ninguna información sobre el paradero de la maestra.

13 de octubre:

Las autoridades hallan el cuerpo de una mujer adulta en un terreno privado del poblado de Mayer, Arizona y las autoridades están casi seguros de que se trata de Cathryn Gorospe. Se informó que Chalie Malzahn les había dado detalles e instrucciones sobre dónde buscar a la maestra desaparecida.

20 de octubre:

La policía de Flagstaff confirma que los restos encontrados en Mayer corresponden a Cathryn Gorospe. Aún no se da a conocer cómo murió, pero el forense determinó que su muerte fue un homicidio. El principal sospechoso es Chalie Malzahn, pero todavía no le interponen cargos formales.

