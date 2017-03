Prosigue el juicio contra el agente de la Patrulla Fronteriza acusado de matar a un adolescente en México

El juez Raner Collins rechazó el argumento presentado por el abogado del agente que pretendía que su cliente no fuera juzgado por asesinato en una corte federal.

TUCSON, Arizona. - Un juez federal rechazó los reclamos del agente de la Patrulla Fronteriza, acusado de matar a un adolescente mexicano desde el muro fronterizo en Nogales, que pretendían que no fuera juzgado por cargos de asesinato en una corte federal.

El juez federal, Raner Collins, dijo que la evidencia demuestra que el agente Lonnie Ray Swartz estaba parado dentro de una zona de 60 pies adyacente a la frontera internacional cuando le disparó a José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años de edad, quien se encontraba en territorio mexicano. El tiroteo ocurrió en octubre del 2012.

Swartz fue acusado en septiembre de 2015 de asesinato en segundo grado por actuar "con malicia anticipada" contra el joven, quien caminaba por la acera de la Calle Internacional en México cuando fue impactado por más de diez balazos, la mayoría de ellos por la espalda.

El abogado de Swartz, Sean Chapman, intentó que el caso fuera desestimado argumentando que su cliente se encontraba en el estado de Arizona y el Condado Santa Cruz cuando disparo su arma.

La intención de la defensa es que no fuera juzgado en un tribunal federal porque el juez Collins no tenía la jurisdicción para escuchar los cargos. "No hay indicios de que el presunto crimen haya sido cometido en terrenos federales", argumentó Chapman en una audiencia anterior.

Collins no lo considera de esa manera, en el fallo manifestó que la evidencia muestra que el gobierno federal tiene jurisdicción en un tramo de 60 pies de tierra a lo largo de la frontera internacional.



Además, el juez rechazó la afirmación de Chapman de que la reserva federal desapareció después de que Arizona se convirtiera en un estado en 1912.

Collins escribió que leyó la ley la cual dice que esa zona es parte de lo que se conoce como la "Reserva Roosevelt", una área reclamada por el gobierno federal en 1897. Esto significa, según Collins, que Swartz, quien actualmente se encuentra en licencia administrativa, estaba de pie en propiedad federal cuando disparó a través de la frontera y mató a Rodríguez, reportó el Arizona Daily Star.

Este fallo, a menos que sea revocado, permite que continúe el caso criminal en contra de Swarts. El juicio está programado para iniciar el 19 de junio.

Sin embargo, el juez, en un fallo separado bloqueó a los fiscales para que usen en el juicio las declaraciones que hizo Swartz a su supervisor después del tiroteo entre los cuales dijo que: "estaban lanzando piedras", "golpearon al perro" y "disparé y hay alguien muerto en México".

El juez dijo que Swartz se vio obligado hacer esas declaraciones debido a las políticas de la Patrulla Fronteriza, por lo considera esas declaraciones "obligadas, coaccionadas e involuntarias", inadmisibles.

Swartz ha manifestado que el adolescente estaba tirando piedras a los agentes, algo que la familia del menor ha negado.



Las resoluciones, publicadas el viernes, no resuelven la solicitud de Chapman de no tener en cuenta en el juicio el video de las cámaras de vigilancia del área donde ocurrió el tiroteo porque la Patrulla Fronteriza 'perdió o destruyó' la grabación original.

Tampoco afectan la otra demanda civil en contra de Swarts presentada por la madre del joven. En octubre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos escuchó los argumentos sobre si tenía derecho a demandar en un tribunal federal porque su hijo no estaba en territorio estadounidense en el momento del tiroteo de octubre de 2012.

Los jueces aún no han fallado, esperando la decisión de la Corte Suprema en un caso similar en Texas.



