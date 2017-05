Un joven hispano que nació sin voz se convirtió en compositor de rap y con su talento busca ayudar a otros niños

Isaiah Acosta, de 17 años de edad, no conoce el sabor de la comida, se alimenta a través de una sonda y se comunica por mensajes de texto pero compone canciones de rap que son interpretadas por el rapero Trap House de Phoenix.

PHOENIX, Arizona. – Isaiah Acosta tiene 17 años de edad, nació sin la mandíbula inferior, no tiene voz y a pesar de discapacidad su amor por la música lo ha llevado a romper barreras.

Esa pasión por la música que siente este joven hispano, residente de Phoenix, Arizona, lo llevó a transmitir sentimientos a través de temas de rap que compone y deja sin palabras a quienes tienen la oportunidad de conocerlo.

Debido a su discapacidad se comunica por mensaje de texto y así dio a conocer porque quiso compartir su historia.

“Quiero crear conciencia y ayudar a otros con problemas de salud como los míos, decirles que la ayuda existe. Que nosotros debemos ayudarnos unos a otros”, dijo Acosta.

Su mensaje ha llegado a millones de personas gracias a un documental hecho por la organización Children Miracle Network donde su canción “Oxygent to Fly” revolucionó el género del hip hop.

Sus letras son interpretadas a través de la voz del rapero Trap House de Phoenix, ambos aprovechan el reconocimiento que han alcanzado para ayudar a otros.

“Cuando nació no se esperaba que sobreviviera la noche, después nos dijeron que no iba caminar, hablar, básicamente postrado a una cama y eso no sucedió”, contó Tarah Romo Acosta, madre de Isaac.

A pesar de no conocer el sabor de la comida, ya que se alimenta por una sonda gastrointestinal y dependet la intubación endotraqueal para obtener oxígeno, Acosta disfruta su vida como otro adolescente.



El joven ha tenido la oportunidad de someterse a una cirugía reconstructiva pero se ha negado porque considera que la imagen no es lo que cuenta en una persona e insta a otros a valorarse a sí mismos.

“Todos somos humanos, se fuerte, y nunca te rindas”, dijo Acosta en un mensaje de texto.

Acosta estudia en Apolo High School en Glendale y antes de que su historia fuera conocida era reconocido por ayudar a la comunidad. Ahora busca que con su música lograr donaciones para los hospitales de niños y cuenta ya con el apoyo de Catherine Miranda, senadora estatal de Arizona

“Queremos que toda la comunidad hispana escuche su historia”, dijo Miranda.

Entre los sueños que Isaac espera cumplir es conocer a los cantantes Jennifer López y PitBull.

“El hospital de los niños ocupa donaciones, descarguen mi canción “Oxygent to Fly” en Itunes y Spotify. Todas las ganancias son para los niños del hospital”, expresó Acosta.