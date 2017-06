Una inmigrante que fue retenida por 'coyotes' en el interior de una ambulancia se salvó de morir gracias a su celular

TUCSON, Arizona. - Una mujer fue rescatada por las autoridades después de ser abandonada por contrabandistas humanos en el compartimiento lateral de una ambulancia fuera de servicio por casi dos días, informaron las autoridades.

Angeles Montes Mariano, de 26 años, cruzó de forma ilegal la frontera de Arizona guiada por coyotes el miércoles 7 de junio. Lo hizo a través de un terreno accidentado hacia el complejo del parque industrial de Freeport, cerca de la garita Mariposa.

El Departamento de Policía de Nogales (NPD) recibió una llamada de la Patrulla Fronteriza informando acerca de una mujer que necesitaba ayuda.

De acuerdo con el reporte, cuando la mujer llegó al lado estadounidense la recibieron contrabandistas humanos en un parque que se utiliza como estacionamiento de vehículos. Luego le pidieron a Montes que subiera a un compartimiento pequeño en una ambulancia fuera de servicio que se encontraba en ese lugar.



