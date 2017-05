"Trump escucha estamos en la lucha", gritaron cientos de personas que marcharon en Arizona

TUCSON, Arizona. - Cientos de personas recorrieron las calles de Tucson, Arizona, en conmemoración del 1 de mayo, un día que se ha convertido en sinónimo de la lucha proinmigrante.

Desde temprano los participantes se congregaron en un estacionamiento al sur de la ciudad para organizarse, recibir banderas, pancartas y practicar las consignas, la mayoría de ellas en contra de la administración del presidente Donald Trump.

“Vamos a unirnos con los millones de trabajadores de todo el país, la verdad es que la clase corporativa de este país construyó el 'labor day' en septiembre para quitarle la atención a este día que realmente nació aquí, en Chicago”, dijo Isabel García, abogada y activista de la Coalición de Derechos Humanos.

García recordó las multitudinarias marchas del 2016 que surgieron como una respuesta a la ley HR4437, presentada por el republicano de Wisconsin, Jim Sensenbrenner, y aprobada en diciembre de 2005 por la Cámara de Representantes, que entre otras medidas declaraba como delito el entrar ilegalmente al país y prohibía la ayuda a los indocumentados.

La primera marcha tuvo lugar en Washington D.C. con cerca de 20,000 participantes, seguida de la de Chicago con una participación calculada en 100,000 personas y Los Angeles batió récord con una megamarcha de más de medio millón de personas.

García expresó su indignación ante los comentarios del presidente Trump hace dos días “ahora tenemos un presidente que dice que nosotros, la frontera y los mexicanos, somos una víbora venenosa, que Estados Unidos nos ha dado todo y que le picamos”.



publicidad

Decenas de organizaciones, estudiantes, miembros de sindicatos, jornaleros y trabajadores de diferentes áreas se unieron a la marcha que terminó con música en un parque del centro de la ciudad.

“Estoy aquí porque me interesan los derechos de los inmigrantes y de eso se trata todo esto, tengo un tío que emigró de El Salvador y tengo amigos mexicanos, apoyo el aporte de la comunidad inmigrante a este país”, dijo Ruth Grumbline, una joven estadounidense de 18 años, que cursa estudios Mexicoamericanos en la Universidad de Arizona.

Algunos los movió la desigualdad, a otros el racismo que dijeron ha tomado fuerza con la llegada de Trump a la presidencia, mientras otros consideran que los inmigrantes aportan a la economía y a la sociedad y deben ser respetados.

“No a la construcción del muro, no a la militarización de la frontera, no al bloqueo a los musulmanes, no a la criminalización de las personas de color, estamos con el no de todo lo que vaya en contra de la comunidad”, dijo Estefany Cott, originaria de República Dominicada, quien trabaja como interprete bilingüe en hospitales de Tucson y es representante de LUPE, una organización que aboga por los estudiantes indocumentados.

Un grupo de jornaleros miembros de la coalición del Surcentro busca que la ciudad apruebe una identificación municipal y pidieron que se respeten los derechos de igualdad.

La organización Puente en Phoenix destacó que reconocen el Día Internacional del Trabajador como un día de huelga y resistencia.



publicidad

Miembros de la organización junto a familias que han sido afectadas por las políticas de la administración Trump como los hijos de Guadalupe de Rayos que ahora tienen a su madre en México se unieron a la movilización en la capital de Arizona.

“Marchamos con una comunidad que ha tenido suficiente y denuncia la xenofobia a nivel federal, estatal y local. Una communidad que está luchando por un nuevo día en el condado de Maricopa. Hoy, exigimos que nuestros funcionarios del estado tomen una posición contra la intolerancia y el cumplimiento bajo la presidencia de Trump y que ya no permitan que nuestra comunidad sea criminalizada, ignorada y deportada”, señala Lucia Sandoval, de Puente.

Las demandas de la organizacion buscan eliminar el legado de Arpaio en la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa. Piden que MCSO retire a los agentes de ICE de las cárceles.

"Trump está atacando a nuestras comunidades llamándonos criminales, pero los inmigrantes han ayudado a formar este país con un trabajo duro y honesto, y ésa es la razón por la cual nosotros marchamos el primero de mayo", dijo Carlos García, director de Puente Arizona.