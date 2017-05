Tiroteo en el retén de la Patrulla Fronteriza en Arizona dejó a una persona herida

TUCSON, Arizona – Agentes de la Patrulla Fronteriza reportaron un tiroteo en el punto de revisión ubicado al norte del turístico pueblo de Tombstone, a unas 33 millas de la frontera.

Los hechos ocurrieron este miércoles alrededor de las 3:45 pm cuando un hombre ingresó al retén y disparó contra los oficiales, los agentes respondieron y el sospechoso resultó herido.

El vehículo que viajaba rumbo norte en la carretera interestatal 80 chocó contra las barreras de tráfico de control.

El punto de revisión estaba cerrado en ese momento debido a condiciones de viento adversas. El conductor identificado como Gery Smith, de 76 años, comenzó a disparar contra los agentes en el puesto de control.



Tucson Sector #USBP agents involved in shooting that injures one person at #ImmigrationCheckpoint pic.twitter.com/YUnS0F5Z8e