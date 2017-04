"Para nosotros la frontera no existe, es una línea imaginaria'', dijo el líder de tribu en Arizona

TOPAWA, Arizona. – La tribu Tohono O’odahm recibió a los participantes de ‘La caravana contra el miedo’ que recorre la frontera con México para expresar su oposición a las políticas antiinmigrantes y a la construcción del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump.

Líderes de la tribu han expresado su oposición a la construcción de un muro en sus tierras que cubren alrededor de 75 millas en la frontera de Arizona.

“Desde que iniciaron la construcción del muro en San Diego nosotros dijimos no vamos a permitir la construcción de un muro humanitario”, recordó Verlon M. José, vicepresidente de los Tohono O’odham (Gente del Desierto).

José sostuvo que en reuniones con el gobierno federal siempre han mantenido su posición de no construir barreras que limiten el cruce de animales, ni humanos, porque según ellos, todo ser viviente es “sagrado”.

El líder indígena dijo que tenían programada una visita de representantes de la Casa Blanca y fue cancelada.

“No sabemos qué pasó, ni cuando se dará. Hemos ido a Washington DC y nos hemos reunido con varias organizaciones para manifestar nuestra oposición a la construcción del muro”, enfatizó José.

Así mismo, afirmó que tienen se sienten intimidados por la Patrulla Fronteriza en sus propias tierras, dijo que los agentes los paran en las noches, los interrogan, los arrestan. “Nos tratan como criminales cuando no lo somos”, afirmó José.



Dijo que al otro lado de la frontera está la tumba de uno de los miembros de la tribu que formó parte de las fuerzas militares de Estados Unidos.

“Está enterrado en México porque para nosotros la frontera no existe, es una línea imaginaria”, recalcó el líder indígena.

Los participantes de ‘La caravana contra el miedo’ miembros de una coalición de líderes comunitarios, defensores de la inmigración, grupos laborales y trabajadores del aeropuerto de Los Ángeles, buscan enviar a nivel nacional el mensaje de que no temen a las amenazas del gobierno de Trump y lucharán para defender a los indocumentados.

José destacó el esfuerzo de los participantes de esta movilización fronteriza. "La caravana cree en la gente y se paró para luchar por la gente". Además, enfatizó que en su idioma la palabra muro no existe ''porque no tiene sentido tener muros".

Alrededor de 50 personas, en ocho camionetas, llegaron al centro comunitario de la Misión San Solano, a 26 millas de la frontera con México. Mientras en California, los apoyaban tocando las bocinas, con aplausos y vivas, en Arizona el recibimiento fue hostil.

“Ya llegando a Arizona se siente un poco diferente, teníamos el dibujo de la caravana, contra el miedo y de repente empiezan a pasar trocas grandes gritándonos cosas feas, llamándonos ilegales entonces se sintió el ambiente político más fuerte”, comentó Alejandra Valle, coordinadora de la caravana.



Una de las participantes es Petra Ramírez, de 79 años de edad, ella dijo que pensaba viajar hasta el pasado lunes pero seguirá hasta donde su cuerpo aguante.

“Me dicen mis hijos no vayas ya estas grande de edad, te puede pasar algo, les dije a mi no me va a pasar nada, me dijeron que no viniera que me podía pasar algo, yo solo venía hasta el 17, no traje ropa pero me han regalado, estoy emocionada y quiero seguir,” contó Ramírez, originaria de Fresno, California. Ella se describió como una activista que lucha por la continuidad de los beneficios médicos, Medicad y Medicare, para proteger a pacientes con diálisis.

Ramírez dijo que en el recorrido ha visto muchas injusticias y situaciones que le han golpeado el corazón, al llegar a este estado sintió el ambiente antiinmigrante.

“En Arizona mire ahorita que veníamos en el camino muchas cruces, en una parte habían muchísimas y quisieron bajarse a tomar fotos pero estaba migración y no se pudieron bajar”, relató.

Esta parada de la caravana para Rebeca Armendáriz tuvo un significado especial, cuando llegó el momento de presentarse ante los miembros de la tribu su voz se quebró.

“Cuando me di cuenta que íbamos a llegar a la tierra de los Tohono O’odham me emocione mucho porque esta era la tierra de mi abuela paterna, se me hizo como [algo del] destino, es nuestro destino estar aquí para ver que somos la misma gente, no los que pusimos la frontera pero somos los que la van a romper”, afirmó Armendáriz.



A la caravana se unieron activistas de México y Centroamérica como Graciela Pérez, residente de San Luis Potosí, quien forma parte de un grupo llamado Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos.

“Soy víctima de la violencia en México y tengo cinco familiares desaparecidos en Tamaulipas”, mencionó Perez.

Perez explicó que le interesó unirse a la caravana para demostrar en México y en Estados Unidos que no tienen temor para luchar por sus derechos y buscar a los desaparecidos no solo en México sino a quienes murieron intentando cruzar la frontera y de quienes no supieron más.

Border Action Network y Fronteras Compasivas que coordinan la agenda de los visitantes en Arizona, destacaron este esfuerzo colectivo que surge en medio de un difícil momento para los activistas fronterizos.

“Vienen específicamente a las comunidades rurales fronterizas para decirles que no debemos sentir miedo, debemos seguir adelante con nuestro activismo y tratar de tener un impacto en esta administración”, enfatizó Juanita Molina, directora ejecutiva de Border Action Network.

La caravana llegó en la tarde a Tucson, donde tuvieron un encuentro con la organización defensora de los derechos civiles Víctimas de la Patrulla Fronteriza, con quienes discutieron de los casos en los que inmigrantes indocumentados y mexicanos han muerto a manos de oficiales de la agencia migratoria.



Los miembros de la caravana protestarán el jueves al mediodía frente a la oficina de la congresista republicana Martha McSally, luego partirán a la frontera y pasarán la noche en Nogales, luego continuarán su travesía hacía New México para terminar el recorrido en Texas.