Los que los deportados piensan de que los criminalicen por cruzar sin documentos

TUCSON, Arizona – Los inmigrantes deportados consideran "injusta" la Iniciativa de Consecuencias Criminales (CCI) que retomó la Patrulla Fronteriza a mediados de este año con el objetivo de detener la inmigración indocumentada presentando ante un juez a cualquier persona que intente cruzar la frontera ilegalmente por el área del sector de Tucson, incluidos los que cruzan por primera vez.

Los indocumentados que cruzan sin documentos reciben un cargo por un delito menor, si tiene múltiples cruces equivalen a un delito grave. Este programa se reinició en junio y en los primeros 30 días procesaron como delincuentes a 565 inmigrantes que habían cruzado por primera vez. De acuerdo con la agencia migratoria, cruzar la frontera de manera irregular es una violación del Título 8 del Código de los Estados Unidos 1325.



CCI (conocida anteriormente como Operación Streamline) presentaba ante un juez en la Corte Federal de Tucson, en una sola audiencia, a todos los inmigrantes arrestados en la frontera en las últimas 24 horas que habían cruzado múltiples veces. Sin embargo, con la disminución en el número de arrestos a principios de este año tuvieron más tiempo para comenzar a judicializar a los que cruzaron por primera vez.

“A mi me tocó ver personas que vienen de otros estados [de México], no pueden ni hablar español y estuvieron dos meses encerrados por el delito de solo intentar cruzar al país de al lado, se me hace injusto”, dijo a Univision Noticias Pedro García Velásquez, un inmigrante deportado entrevistado en Nogales, México. “Hay criminales que de verdad deberían buscar no a un inmigrante que intenta buscar un futuro mejor”.

Con esta iniciativa de que todas las detenciones tengan consecuencias criminales, el sector de Tucson planea que está región “sea un lugar indeseable para cruzar”.

Y lo están consiguiendo.

“Me deportaron hace tres días y pienso regresarme pero por California porque por allá las leyes son más razonables para uno que solo quiere ir a trabajar”, comentó un inmigrante que prefirió no ser indentificado.

“Hay gente que solo ha cruzado una sola vez y le dan de seis meses hasta un año y eso esta mal”, comentó Agustin Arango, un inmigrante deportado.



Mientras tanto, un grupo de mujeres que fueron previamente deportadas visiblemente tristes expresaron su decepción por ser tratadas como criminales y los castigos que recibieron.

"A mí me puso el juez un castigo de 20 años para regresar, le supliqué que no me diera ese castigo pero no le importó", dijo María, quien prefirió omitir su apellido. Ella dijo que mujeres como ella solo cruzan en busca de un futuro para sus hijos y algunas llegan huyendo de la violencia doméstica. "No merecemos ser tratadas así, nosotros no vamos hacer cosas malas".



Protesta en la corte federal de Tucson para exigir el fin de un programa que criminaliza a inmigrantes Univision Television Group 0 Compartir



Las autoridades migratorias buscan con esta medida disuadir a los migrantes para cruzar ilegalmente por el desierto de Arizona Sonora.

Activistas señalaron a Univision Noticias que el cruce de indocumentados ha incrementado en las últimas semanas y los centros de detención de la Patrulla Fronteriza han estado llenos por lo que se están viendo obligados a regresar a los inmigrantes sin ser procesados frente a un juez para que les imponga los cargos criminales.