"Lo último que me dijo fue me están arrestando": esposa de inmigrante mexicano detenido por ICE en Arizona

PHOENIX, Arizona. - Marco Tulio Coss se presentó a su cita de con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y fue arrestado. Su abogado informó que será deportado en las próximas horas.

Coss se presentó hace un mes a una cita rutinaria con las autoridades migratorias y no fue detenido. La condición era que debía de regresar hoy a otra cita, esta vez la historia fue diferente.

"Estoy nerviosa, no sé que pensar, veo a mis hijos y me quiebro pero tengo que estar fuerte", dijo Laura Romo, esposa de Coss, quien se encontraba a las afueras de las oficinas de ICE, la información que recibía era confusa, el abogado le decir que su esposo va rumbo a la frontera.

Aunque el plazo se vencía mañana, el abogado presentó los documentos para cerrar el caso de deportación, explicó Romo. Las autoridades migratorias le dijeron que Coss debía estar presente para firmar.

"Cuando él llegó le dijeron que tenían que ponerle el brazalete, cuando le hable por teléfono lo último que me dijo fue me están arrestando", contó la esposa.

Su problema con las autoridades inició en el 2009, cuando Coss fue detenido en una parada de tráfico y transferido a Inmigración después de no presentar una licencia de conducir válida.

"Seguro, él violó una ley, una violación de tráfico, pero la deportación y separación de su familia es una consecuencia severa para eso", dijo Ken Heintzelman, pastor de la Iglesia Unida de Shadow Rock de Cristo a las afueras de las oficinas de ICE.



Coss dijo que vino a los Estados Unidos para encontrar una vida mejor para él y su familia. "Mi vida está aquí, he vivido por 18 años [en este país], vine cuando tenía 18 y me voy a quedar y pelear mi caso, no quiero regresar a México", enfatizó Coss en una entrevista con Univision el pasado 13 de abril.

ICE confirmó el arresto de Coss a través de comunicado explicando que su detención fue con base en una orden de deportación emitida en enero de 2011 por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia.

"La apelación del Sr. Coss ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) fue posteriormente denegada en mayo de 2012. El Sr. Coss apeló la denegación en junio de 2012 ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito y fue denegado en octubre de 2012. El Sr. Coss está sujeto a Una orden final de remoción", indica el comunicado de ICE.