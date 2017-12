Inmigrante hospitalizado en Arizona tras caer del techo de una vivienda teme ser deportado a su país

Alberto Mejía, un inmigrante salvadoreño que cayó del techo de una vivienda cuando realizaba trabajos de construcción, se encuentra hospitalizado en Phoenix bajo el riesgo de ser deportado por su situación migratoria.

Mejía no es empleado de la empresa constructora para que realizaba las labores y dijo que se encontraba en el lugar para ayudarle a un amigo y ganar alguna remuneración. Sin embargo, tras caer abruptamente fue trasladado de emergencia al Hospital Abrazo, donde permanece desde hace un mes.

“Me deslicé, quise caer de pie, pero no pude no supe donde agarrarme y me vine de cabeza”, recuerda Mejía a un mes del accidente. "Lo único que hice fue poner los brazos".

El salvadoreño no portaba un casco de protección el cual es obligatorio para este tipo de trabajos.

“Yo iba de ayudante del que supuestamente agarra esos contratos”, comentó Mejía.

El inmigrante no tiene familia en este país y ante su situación de desamparo ha recibido la ayuda de miembros de la comunidad que han llegado hasta el hospital para ofrecerle su apoyo. Según él, no tiene sensibilidad en las extreminades.

“Quedó paralítico, está aquí sin ayuda y con el riesgo de ser deportado”, comentó Anna Carranza, una voluntaria que lo está asistiendo.

Un amigo que le ofreció su casa para que permanezca mientras realiza el tratamiento aseguró que vio agentes de inmigración rondando el cuarto de Mejía e incluso proporcionó una foto donde se observa a dos agentes de la Patrulla Fronteriza al interior de las instalaciones.



“Habían dos agentes de la Patrulla Fronteriza", afirmó Ramón Varón. Agregó que a Mejía le ofrecieron el tratamiento de rehabilitación pero para recibirlo necesita que alguien se haga responsable de él y una dirección donde residir.

El Hospital Abrazo envió un comunicado a Univision Noticias donde afirma que su prioridad es la salud del paciente y ofrecer atención de calidad. “El hospital no ha contactado a ninguna agencia gubernamental”, enfatiza.

El cónsul de El Salvador en Arizona, Hernán Álvarez, dijo que están trabajando con su connacional para que reciba la respectiva protección consular.

“Hemos buscado un abogado especialista en esa rama [laboral] para protegerlo de manera legal”, afirmó Álvarez.

Por su parte, la activista Alma Mendoza, de la organización Esperanza en la frontera, quien ha estado ofreciendo ayuda dijo que en este caso debe haber responsables y “no es conveniente repatriarlo a El Salvador en estos momentos”, puntualizó.



