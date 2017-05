ICE detiene a inmigrante mexicano en Arizona

PHOENIX, Arizona. - Marco Tulio Coss se presentó a su cita de con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y fue arrestado. Su abogado informó que será deportado en las próximas horas.

Coss se presentó hace un mes a una cita rutinaria con las autoridades migratorias y no fue detenido. La condición era que debía de regresar hoy a otra cita, esta vez la historia fue diferente.

Su problema con las autoridades inició en el 2009, cuando Coss fue detenido en una parada de tráfico y transferido a Inmigración después de no presentar una licencia de conducir válida.

"Seguro, él violó una ley, una violación de tráfico, pero la deportación y separación de su familia es una consecuencia severa para eso", dijo Ken Heintzelman, pastor de la Iglesia Unida de Shadow Rock de Cristo a las afueras de las oficinas de ICE.

Coss dijo que vino a los Estados Unidos para encontrar una vida mejor para él y su familia. "Mi vida está aquí, he vivido por 18 años [en este país], vine cuando tenía 18 y me voy a quedar y pelear mi caso, no quiero regresar a México", enfatizó Coss en una entrevista con Univision el pasado 13 de abril.

Información en desarrollo.