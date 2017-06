Encuentran a dos inmigrantes deshidratados en la frontera de Arizona

TUCSON, Arizona - La ola de calor que por estos dias azota el estado de Arizona ha puesto en mayor riesgo a los inmigrantes indocumentados que deciden cruzar de forma ilegal el desierto bajo temperaturas que superan los 115 grados. La Patrulla Fronteriza reportó el hallazgo de dos mexicanos con síntomas de deshidratación severa, en incidentes separados cerca de Tubac, Arizona.

Alrededor de la una de la 1:00 am, los agentes respondieron a un pedido de asistencia del Departamento de Seguridad Pública (DPS) en el que reportaban que un hombre de nacionalidad mexicana, de 36 años, que se encontraba al lado de la carretera interestatal 19, que conduce de Nogales a Tucson. Durante el interrogatorio, el hombre dijo que había estado sin agua durante días.



Los agentes suministraron agua y contactaron al Departamento de Bomberos de Tubac para transportar al hombre a un hospital local y recibir atención adicional.

Horas más tarde, los agentes respondieron a una llamada que hizo una persona al 911 y encontraron a un inmigrante mexicanos, de 39 años, que también exhibía síntomas de deshidratación. Los agentes contactaron a los servicios médicos de emergencia para transportar al hombre a un hospital.



Despite extreme Arizona heat #CBP #USBP agents still finding illegal aliens smuggled in car trunks #HonorFirst https://t.co/QN9clNeveF pic.twitter.com/d6MQLVeQ6F