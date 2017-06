Cómo una madre de cuatro ciudadanos estadounidenses logró postergar la deportación

PHOENIX, Arizona. - Una inmigrante mexicana, madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, se presentó este jueves ante un juez de inmigración con el temor de ser deportada pero recibió una extensión hasta octubre de 2018 cuando deberá presentarse nuevamente.

“Anoche no pude dormir, mi hijo me abrazo, mis hijos me decían ama, no quiero que te vayas, no quiero que te echen, me abrazaron llorando, yo les dije, hijo no se preocupen, tengo mucha fe que Dios va hacer algo”, contó Juana Elia Torres, quien dijo que ha vivido en este país por 23 años.

Ella dijo que salió a México hace 21 años por una emergencia y a su regreso fue detenida en la frontera. Ahora enfrenta un proceso de deportación y tuvo una audiencia en corte donde pensó que pasaría lo peor.

“Despues de haber caminado más de 15 horas fui detenida por inmigración, estuve en tres prisiones, en Nogales Arizona, en Tucson y en Eloy”, recordó Torres.

Después de pagar una fianza y someter una petición de asilo fue liberada. Desde entonces libra un proceso legal con las autoridades migratorias para que le permitan residir legalmente en Estados Unidos.

“Vengo huyendo de allá, del hombre que me golpeaba, me amenazó de muerte, me intentó matar una vez”, relató la mujer sobre su caso de violencia doméstica.

Torres pensaba que esta sería la audiencia definitiva.



publicidad

“Fue un milagro de Dios, yo llegue tarde a la corte, ya el juez me había [dado la orden] para deportarme y de su mente dijo la voy a esperar otros quince minutos y en ese momento llegué. Atendió mi caso”, dijo Torres.

El Juez decidió darle hasta octubre del 2018 para que pueda conseguir las pruebas necesarias para su caso. La inmigrante dijo que está contenta por el resultado de la corte, pero igual siente tristeza pues continuará a la espera de un futuro incierto.

Lupita Riola es voluntaria de Movimiento Puente Arizona, es madre indocumentada con hijos beneficiarios de la Acción Diferida (DACA).

“Igual que Juan,a estamos sufriendo demasiado, tenemos mucho miedo, mucho temor a veces no duermo pensando en mis hijos y es difícil que lo lleguen a separar de ellos”, expresó Riola. Ella también enfrenta un proceso de deportación y debe presentarse este octubre a una cita en la corte.

Ambas madres, una de ellas de hijos ciudadanos y la otra de dreamers, viven ante el temor de ser separadas de ellos, pero aseguran que no dejaran de luchar contra la deportación.