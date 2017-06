Arrestan a cuatro indocumentados en el campamento de la organización No Más Muertes en Arizona

Foto: No More Deaths FB | Univision

Representantes de No Más Muertes reciben la orden de cateo de la Patrulla Fronteriza. Foto: No More Deaths FB | Univision

TUCSON, Arizona. - Cuatro inmigrantes indocumentados fueron arrestados en un campamento humanitario de la organización No Más Muertes (No more Deaths) en Arizona, informó la Patrulla Fronteriza.

En un tweet la agencia reportó que los agentes cumplieron una orden de allanamiento y arrestaron a cuatro mexicanos que habían cruzado la frontera de forma ilegal.



Nogales #CBP #USBP agents serve warrant and arrest 4 at No More Deaths camp in Arivaca, Arizona #HonorFirst pic.twitter.com/uw5Eg6MXQB — CBP Arizona (@CBPArizona) June 16, 2017

El reporte señala que los agentes usaron tecnología de vigilancia para detectar a un grupo de cuatro presuntos indocumentados que portaban trajes de camuflaje y caminaban hacia el norte, en una reconocida ruta de contrabando.

“Otros agentes rastrearon al grupo hasta el campamento de No Mas Muertes cerca de Arivaca, pero no encontraron señales de pisadas de los individuos saliendo del campamento”, explicó la agencia en el comunicado.

El reporte indica que los agentes se acercaron a representantes de No Más Muertes en el campo para continuar una relación de trabajo positiva y resolver la situación de manera amistosa. Sin embargo, aclaran que esas conversaciones no tuvieron éxito.

Como resultado, "la Patrulla Fronteriza se vio obligada a solicitar una orden de registro para interrogar a los cuatro sospechosos sobre su presencia legal en el país", dice el informe.



La agencia migratoria afirmó que hace un mes se presentó un incidente similar que involucró a ocho individuos que fueron detectados cuando ingresaban al campo No Más Muertes. Las negociaciones en ese momento fueron exitosas y dieron como resultado la rendición de los ocho inmigrantes que fueron arrestados por los agentes sin complicaciones.

Cuando estaban bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, se determinó que dos de los indocumentados tenían antecedentes penales en Estados Unidos y otros dos requerían atención médica por lo que fueron trasladados a un hospital local.

Por su parte, la organización No Más Muertes rechazó enérgicamente la acción de la Patrulla Fronteriza de incursionar en un campamento de ayuda humanitaria y afirman que rompieron el acuerdo que tenían para respetar ese espacio.

“Un helicóptero, 15 camiones y 30 agentes armados descendieron en la estación de asistencia médica para detener a 4 personas que recibían atención médica debido al calor mortal del verano”, señala el reporte.

La organización proinmigrante afirmó que la temperatura este jueves sobrepasaba los 100 ℉, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza allanaron el campo de ayuda médica.

“La obstrucción de la ayuda humanitaria es un abuso flagrante por parte de la agencia policial, una clara violación del derecho internacional humanitario y una violación del acuerdo escrito de la organización con la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson”, indicaron.



A través de las redes sociales miembros de la organización denunciaron que agentes de la Patrulla Fronteriza empezaron a vigilar el campamento desde el martes 13 de junio a las 4:30 pm.



Agentes en vehículos, a pie y en cuatrimotos rodearon la instalación de ayuda y establecieron un puesto de control temporal.

La organización afirma que la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad ha impedido que la gente acceda para recibir asistencia humanitaria crítica en este periodo donde las temperaturas sobrepasan los tres digitos. Además, enfatizan que estos acontecimientos siguen también un patrón de aumento de la vigilancia de la ayuda humanitaria durante los últimos meses bajo la administración Trump.

"No More Deaths ha documentado las muertes y desapariciones de cientos de migrantes en el corredor de Arivaca. La incursión en la estación de asistencia médica es inaceptable y una ruptura en nuestros acuerdos de buena fe con la Patrulla Fronteriza para respetar el trabajo crítico de No More Deaths”, dijo Kate Morgan, Coordinadora de Documentación y Defensa de Abuso de la organización.



El reconocido activista, John Fife, miembro fundador de No Más Muertes dijo tienen un acuerdo con el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza firmado en el 2013 para que respetarán el campamento.

“Ese acuerdo ha sido violado por la Patrulla Fronteriza en las circunstancias más sospechosas. La Patrulla Fronteriza reconoció que rastrearon a un grupo durante 18 millas, pero sólo después de que los migrantes buscaran tratamiento médico, trataron de arrestarlos”, afirmó Fife.

“La elección de interceptar a estas personas sólo después de que entraron en el campo No More Deaths es una prueba de que se trataba de un ataque directo a la ayuda humanitaria", agregó.

La Patrulla Fronteriza enfatizó en los peligros de cruzar la frontera ilegalmente y recomendaron que si los inmigrantes se sienten en peligro se comuniquen con el 911.