La Patrulla Fronteriza detuvo a cinco indocumentados por 'casualidad'

TUCSON, Arizona. - Un grupo de cinco inmigrantes mexicanos indocumentados fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza después de encontrarlos en medio de un accidente en la autopista interestatal 10.

Agentes de la Patrulla Fronteriza fueron testigos del accidente cuando observaron una camioneta que entró en una nube de humo y se volcó. Los uniformados se bajaron para dar atención inmediata y descubrieron que en la camioneta viajaban cinco inmigrantes mexicanos indocumentados y dos ciudadanos estadounidenses.



Willcox #USBP agents respond to a rollover on I-10 and find smuggled migrants #SavingLives #AlwaysVigilant #HonorFirst pic.twitter.com/fx91xgJEPp