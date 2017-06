Más de un centenar de viviendas en riesgo de ser consumidas por un incendio descomunal en Arizona

TUCSON, Arizona. - Un incendio consumió cuatro viviendas y otras 122 están amenazadas por el fuego que inició a las 8:00 pm de este martes en Sonoita, Arizona, informaron las autoridades.

Las temperaturas siguen por los tres dígitos y hay alerta de más incendios forestales.

El área se encuentra sin energía porque varios postes de electricidad se quemaron y la empresa sta trabajando para restaurar el servicio.



Rapidly-spreading wildland fire in Sonoita. Visit the link for information on evacuations and resources https://t.co/gA0ytklAtP