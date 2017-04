Comunidades fronterizas responden a la visita de Sessions: "Lamentablemente no vino hablar con nosotros por lo que su mensaje no nos va a impactar y no estamos de acuerdo con todo lo que dijo": Sheriff Tony Estrada

NOGALES, Arizona.- Acompañado por los altos mandos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el fiscal general Jeff Sessions recorrió este martes parte de la frontera de Arizona antes de dar a conocer las medidas que tomará para detener el tráfico de indocumentados y de drogas por la frontera.



Y mientras hablaba, un pequeño grupo de personas portando una bandera de Estados Unidos se congregó a las afueras de la garita para protestar su visita, asegurando que 'solo vino (a la frontera) para atemorizar' a la gente.



"Jeff Sessions es una persona que no sabe nada de inmigración", dijo Hugo Torres, quien se identificó como un ciudadano que quiere que escuchen su voz. "Solo le dieron ese puesto y está confundido. Él ocupa gente como nosotros que podemos hablar con nuestra gente, que se esconde porque no puede estar aquí. Él ocupa que alguien le dé una lección antes que venga a una frontera".

Las organizaciones fronterizas manifestaron que el procurador general Sessions es el tercer funcionario de alto rango de la administración Trump que visita la región fronteriza sur sin reunirse con las comunidades residentes en está área que son los más afectados por el muro propuesto.

El congresista Paul Ryan visitó McAllen, Texas, en febrero y el director del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, también recorrió Texas, Arizona y California, todos ellos sin reunirse con miembros de la comunidad, dijeron los activistas.

"Es absurdo que Jeff Sessions esté viajando a nuestro patio trasero para discutir la política que nos afectará y nos excluya de la conversación. Los residentes fronterizos merecen tener voz en las decisiones que afectan a nuestras comunidades. Esperamos un asiento en la mesa con los legisladores para asegurar que las políticas respeten nuestros valores", dijo Juanita Molina, miembro de la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur y Directora Ejecutiva para la Red de Acción Fronteriza y Fronteras Humanas en Arizona.



"En lugar de reunirse con las agencias policiales, muchas de las cuales están desconectadas de nuestras comunidades, Sessions debe reunirse con nosotros para tener una mejor idea de lo que necesitamos, lo que incluye mejores escuelas, mejor infraestructura y mejor atención médica. Como residente en la frontera, puedo decirles que la creciente militarización y un muro no están en nuestra lista de necesidades", destacó la activista.

Otros, como Marie McBride, residente de Bisbee, Arizona, se quejaron de las nuevas posturas migratorias del gobierno estadounidense. "Estoy aquí porque no quiero que mis impuestos paguen por el muro", explicó. "Vivo a tres millas de la frontera, viajó cada día y visito a mis vecinos. La gente que está aquí indocumentada son trabajadores, personas de familia y Sessions es un racista", sostuvo McBride.

El sheriff del Condado Santa Cruz, Tony Estrada, dijo que no fue invitado al encuentro con el fiscal general y calificó de 'fuerte' el mensaje de Sessions contra la inmigración indocumentada y el narcotráfico.



El sheriff del Condado Santa Cruz, Tony Estrada, en Nogales, Arizona. Paula Diaz

"Me parece bien que manden más jueces a la frontera porque el problema aquí es que el gobierno federal no está tomando en serio el asunto del narcotráfico, porque para mí es mucho más grave que la inmigración ilegal", afirmó Estrada. "Muro ya lo tenemos. No necesitamos nada más".

Según el sheriff, los casos de narcotráfico en la frontera se los están pasando a las agencias locales y ellos no tienen las garantías para asumir este trabajo.

Sobre la disminución en las detenciones en la frontera, Estrada afirmó que la retórica antiinmigrante de la administración Trump está afectando el comercio fronterizo.

"No toman en cuenta que está impactando las relaciones que tenemos con los vecinos de Nogales, Sonora y el comercio que es la vida de esta ciudad", puntualizó. "Lamentablemente [Sessions] no vino hablar con nosotros por lo que su mensaje no nos va a impactar y no estamos de acuerdo con todo lo que dijo".