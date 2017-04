Residentes de Tucson recuerdan a la pequeña Isabel Mercedes Celis con una vigilia

TUCSON, Arizona. - Miembros de la comunidad en Tucson organizan una vigilia pública en memoria de Isabel Mercedes Celis, la niña de 6 años de edad que desapareció de su hogar en abril de 2012 y que sus restos fueron encontrados a principios de marzo en un área desértica del Condado Pima.



El jefe de la policía dio a conocer del hallazgo en conferencia de prensa el viernes pasado y dijo que los restos fueron enviados a un laboratorio para realizar las pruebas de ADN. Los resultados confirmaron que se trataba de la niña.



Horas después, Tucson Medical Center, donde trabaja como enfermera Becky Celis, la madre de Isabel, envió un comunicado de la familia.

"Queremos dar las gracias a la comunidad por el apoyo que han seguido mostrando para Isa a lo largo de los años y por negarse a renunciar a la esperanza. Hoy es nuestro momento de llorar. Pedimos nuestra privacidad durante este tiempo para que podamos hacerlo”.

La vigilia, organizada por Travis Ramírez, un estudiante del Colegio Comunitario Pima, está programada para este miércoles 5 de abril a las 6:30 pm en la Biblioteca Joel D. Valdéz, en el centro de la ciudad. El llamado lo hizo a través de las redes sociales #OurAngelIsabel y captó la atención de la comunidad.



Candlelight Vigil and Memoriam takes place in honor of #OurAngelIsabel at 101 N. Stone Ave Tucson 5 Apr @ 6:30 PM.