'Missing in Arizona', una esperanza para encontrar seres queridos que están desaparecidos

Este evento permite que las familias que no saben nada de algún ser querido busquen ayuda a través de un programa que ya ha logrado ubicar a 14 personas: seis de ellas murieron en su intento de cruzar la frontera. Las autoridades advierten que no preguntan el estatus migratorio de las asistentes para que no tengan miedo de acudir a reportar a alguien extraviado.