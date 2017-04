Los cinco años de búsqueda de Isabel Mercedes Celis, la niña que desapareció de su cuarto en Arizona

TUCSON, Arizona. - Isabel Mercedes Celis tenía 6 años cuando fue vista por última vez. Fue la noche del 20 de abril cuando sus padres la dejaron en su cuarto y extrañamente a la mañana siguiente no la encontraron allí. Desde entonces las autoridades, familiares y vecinos iniciaron una incansable búsqueda que hizo que el caso fuera conocido nacionalmente. Recordamos la cronología de los hechos:

Abril 21, 2012

A las 8:00 am el padre llega al cuarto de la niña para que se aliste porque tiene un partido de béisbol y se da cuenta que no está. A las 8:14 am reporta la desaparición al 911. La madre había salido a trabajar, según el reporte, los padres la dejaron en su cuarto a las 11:00 pm y al despertar no estaba. La policía inició una búsqueda por cielo y tierra. Búsqueda a la que se unieron otras agencias estatales y federales.



Abril 22, 2012

Dos perros especializados en búsqueda de personas y localización de cadáveres llegan de Virginia y Los Ángeles. La policía realiza un nuevo cateo en la residencia de la familia Celis. Oficiales de la policía, de los US Marshall, el FBI y el equipo de Búsqueda y Rescate de la Patrulla Fronteriza (BORSTAR), trabajan en un área de 3 millas alrededor de la vivienda. Miembros de la comunidad realizan una vigilia.

Abril 23, 2012

El caso capta la atención nacional, medios locales, estatales y nacionales se encuentran en Tucson para reportar la desaparición de la menor. La policía entrega reportes cada dos horas. La comunidad se une a la búsqueda en un acto sin precedentes, crean la página de Facebook Find Isabel y un sitio web para pedir que Isabel regrese a casa. El Centro Nacional de Niños desaparecidos se une a la búsqueda y generan casi 2,000 carteles con la foto de Isabel. La familia fue trasladada a un lugar no determinado y envían a través de la policía un comunicado agradeciendo el apoyo de la comunidad. Se establece una recompensa de 6,000 dólares.



publicidad

Abril 24, 2012

A la 1:30 am terminó el cateo en la residencia de la familia Celis y les permitieron regresar a su hogar. En la tarde se reportó que culminó la búsqueda en el basurero de la ciudad sin encontrar ninguna pista. El jefe de la Policía de Tucson en ese momento, Roberto Villaseñor, dijo que este caso no podía ser llamado secuestro sino una 'extraña desaparición'. Autoridades anunciaron haber recibido más de 250 pistas y el FBI envió más detectives especializados en comportamientos para ayudar a descifrarlas.

Abril 25, 2012

Los padres de Isabel Mercedes rompen el silencio que mantuvieron por varios días y en conferencia de prensa hacen un llamado a quienes pudieran tener a la niña diciendo que les pidan lo que sea pero que les regresen a su hija.

Abril 26, 2012

La policía continúa la investigación sin ningún avance. La recompensa aumentó a 30,000 dólares. La vecina de la residencia de la familia Celis afirma que los perros de su casa ladraron a las 6:30 a.m. del sábado y escuchó las voces de dos hombres pero ningún grito.

Enero, 2014

La policía asigna 8 nuevos detectives al caso.

Junio, 2014

El Departamento de Policía de Tucson realiza una nueva búsqueda en el vecindario de la residencia de la familia Celis. Los padres de Isabel, Becky y Sergio dicen que les notificaron que nuevos detectives realizarían preguntas en el vecindario. Se observó un despliegue de policías. La familia habla y pide que por favor les regresen a su hija.



publicidad

Marzo 3, 2017

La policía sigue una pista del lugar donde podrían estar los restos de Isabel Celis y los encuentran en un área desértica del condado Pima.

Marzo 31, 2017

El jefe de policía de Tucson Chris Magnus da a conocer que los restos encontrados corresponden a Isabel Celis. Magnus dijo en conferencia de prensa que el hallazgo fue enviado a un laboratorio especializado en pruebas de ADN y los resultados corroboraron que se trataba de la menor.

La familia envía un comunicado "Queremos agradecer a la comunidad por el apoyo que han seguido mostrando para Isa a lo largo de los años y por negarse a renunciar a la esperanza. Ahora es nuestro tiempo de llorar. Pedimos nuestra privacidad durante este tiempo para que podamos hacer eso", indica el comunicado de la familia emitido por Tucson Medical Center, donde labora Becky Celis, la madre de Isabel.



La desaparición de Isabel



La policía nunca nombró a ningún sospechoso, pero dijo que encontró "circunstancias sospechosas alrededor de un posible punto de entrada" en el hogar.

La ventana del cuarto de Isabel estaba abierta y el mosquitero corrido cuando llegó la policía.

Los padres guardaron silencio ante los medios por varios días.

Las autoridades tuvieron bajo investigación al padre, incluso no se le permitió el acceso a la residencia por varios días.

Dentro de las investigaciones, detectives privados consideraron que algún miembro de la familia o un amigo cercano pudiera haber estado involucrado.

La recompensa alcanzó los 60,500 dólares.

La comunidad del sur de Arizona se unió a la búsqueda colocando carteles con la foto de Isabel en carros, locales comerciales y residencias.

La policía no dio mayores detalles del hallazgo de los restos en un área desértica del Condado Pima, no dijeron quién los llevó al lugar o cómo fueron encontrados ni quienes asistieron al búsqueda. Simplemente se limitaron a decir que la investigación continúa para dar con el o los responsables de la muerte de Isabel.

Cinco casos de menores desaparecidos que conmocionaron a sus comunidades Rolando Salas desapareció en 1999 cuando tenía 5 años de edad. El pequeño fue visto por última vez mientras jugaba en un parque en Toa Alta, Puerto Rico. Durante las investigaciones previas, se mencionó la posibilidad de que su desaparición estuviera relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, las autoridades descartaron esa teoría. La policía ha recibido reportes de personas que presuntamente han visto a Rolando en República Dominicana, España y Estados Unidos, pero el caso sigue sin resolverse. Foto: National Center for Missing & Exploited Children | Univision 0 Compartir El 26 de septiembre de 2016 se emitió una alerta Amber por la desaparición de Liliana Hernández de 7 años de edad y René Pasztor de 6 años, quienes habían sido raptados por su madre en Fort Wayne, Indiana. Unas horas después, las autoridades hallaron los cuerpos de los pequeños al interior de un auto, con señales de asfixia. Amber Pasztor, la madre de los pequeños, fue arrestada y acusada de ambos homicidios. Foto: Indiana State Police | Univision 0 Compartir Adriana Coronado, de 13 años de edad, fue reportada como desaparecida el domingo 13 de marzo en la ciudad de Katy, Texas. Su cuerpo fue hallado el miércoles 16 de marzo, pero la confirmación de su identidad se produjo dos días después. Según información consignada en documentos judiciales, la joven no sólo fue asesinada, sino fue violada y su cuerpo fue quemado. La muerte de la menor fue asociada con las actividades de narcotráfico de su padre, quien también fue asesinado y quemado. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Isabel Celis, de 6 años de edad, desapareció el 20 de abril de 2012 de su residencia en Tucson, Arizona y todavía no se sabe nada de su paradero. Los padres denunciaron que la menor fue raptada de su cuarto. Familiares y amigos de la pequeña realizaron una campaña en Arizona que aún continúa en las redes sociales pidiendo el regreso a casa de Isabel. La investigación continúa abierta con el Departamento de Policía de Tucson y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). 0 Compartir Pearl Pinson, de 15 años de edad, desapareció el 25 de mayo de 2016 en el norte de California después de que unos testigos vieran a un joven armado arrastrarla hasta su auto. El presunto captor murió al día siguiente en un tiroteo, pero hasta el día de hoy se desconoce el paradero de la adolescente. Foto: Pearl Pinson / Facebook | Univision 0 Compartir