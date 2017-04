Inmigrante guatemalteca asegura que fue desalojada de su vivienda por ser víctima de discriminación

PHOENIX, Arizona. - Una inmigrante guatemalteeca, madre de tres hijos, asegura que fue desalojada de la casa que rentaba por discriminación.

Brendi Gómez residía con sus hijos en una vivienda de Glendale, Arizona, cuando este martes llegó la policía para hacer efectiva una orden de desalojo. Según su relato, las autoridades le dieron 10 minutos para sacar sus pertenencias, mientras del otro lado de la calle los dueños observaban la acción de las autoridades.

“Cuando yo saqué mis cosas, toda la familia se quedaban viendo y se burlaban, se reían de mi”, contó entre lágrimas Gómez, quien tuvo que pedirle a una amiga le diera posada por unos días.

Gómez aseguró que había firmado un contrato por un año pero admite que nunca pidió una copia, ni los dueños se la dieron. Además, dijo que pagó un depósito de mil dólares de renta, más gastos de luz y agua.

“No había cumplido el mes cuando me dijeron que me daban cuatro días para que saliera, me cortaron la luz, el agua, tengo tres niños conmigo”, mencionó Gómez.

Sin embargo, al preguntarle si tuvo algún altercado con los propietarios que hiciera que ellos decidieran pedirle la vivienda prefirió no comentar.

Intentamos contactar a los propietarios de la vivienda que residen al frente de la casa que rentaba Gómez pero no abrieron la puerta, uno auto llegó y no abrieron las ventanas. Nadie quiso comentar.



Gómez estableció contacto con el consulado de Guatemala quienes la remitieron con un abogado para que atienda su caso.

El Centro para la Igualdad de Oportunidades en la Vivienda explicó que en estos casos puede haber varias resoluciones si se comprueban las acusaciones.

“Algunos podrían recibir lo que dieron de depósito, algún amparo o alguna parte de su renta, o que se le entregue un reembolso de lo que pagaron por vivir allí”, advirtió Shawana Tarboro, representante de Arizona Fair Housing Center.

Contactamos al Departamento de Policía de Glendale para obtener más información sobre las acusaciones en contra de la inmigrante guatemalteca pero hasta el momento no han respondido a la solicitud.



