Inmigrante mexicano se salva de la deportación, ICE le dio más tiempo para resolver su caso

La pesadilla migratoria de Marco Tulio inició por una parada de tráfico donde las autoridades descubrieron que no tenía una licencia de conducir válida y fue transferido con Inmigración.

PHOENIX, Arizona. - Un padre indocumentado se salvó de la deportación este jueves cuando se presentó a una cita de revisión en las oficinas de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la agencia migratoria lo dejó ir con la condición de regresar.

El inmigrante mexicano, Marco Tulio Coss, de 36 años, llegó a su cita acompañado por su abogado, Ravi Arora, miembros de la iglesia Unida en Cristo Shadow Rock y de Promesa Arizona quienes cantaron y rezaron mientras se presentaba a su cita.

Los activistas dijeron que por los últimos 18 años Coss había estado viviendo y trabajando en Estados Unidos y estuvo cumpliendo todas las citas con Inmigración.

A los 10 minutos de haber ingresado, Coss salió de la agencia migratoria con un permiso para permanecer en el país que tiene la condición de presentarse a las citas con las autoridades mientras se define su situación migratoria.

Su problema con las autoridades inició en el 2009, cuando Coss fue detenido en una parada de tráfico y transferido a Inmigración después de no presentar una licencia de conducir válida.

"Seguro, él violó una ley, una violación de tráfico, pero la deportación y separación de su familia es una consecuencia severa para eso", dijo Ken Heintzelman, pastor de la Iglesia Unida de Shadow Rock de Cristo a las afueras de las oficinas de ICE.



publicidad

Esta iglesia es una de las que ofrece ‘santuario’ para inmigrantes en riesgo de deportación en el área de Phoenix, actualmente dos inmigrantes permanecen refugiados allí ante el temor de ser separados de sus familias. El pastor había ofrecido a Coss refugio en caso de necesitarlo.

El inmigrante, originario de Sonora, teme regresar a México porque su hermano fue asesinado, según él, víctima de la violencia en ese estado mexicano.



Arora tiene 30 días para presentar una "suspensión de la remoción" y abrir un caso de asilo para su cliente.

Arora reconoció que ICE fue 'razonable' con Coss considerando que están obligados por las nuevas órdenes de la administración de Trump a cumplir con todas las órdenes de deportación.

Coss dijo que vino a los Estados Unidos para encontrar una vida mejor para él y su familia. "Mi vida está aquí, he vivido por 18 años [en este país], vine cuando tenía 18 y me voy a quedar y pelear mi caso, no quiero regresar a México", enfatizó Coss.

A través de un comunicado ICE explicó que Coss tiene una orden final de deportación emitida por la Oficina Ejecutiva del Departamento de Justicia para la Revisión de Inmigración.



publicidad

“Previamente, ICE lo colocó bajo una orden de supervisión, lo que le obliga a reportarse con la agencia regularmente para asegurar que cumple con las condiciones de su liberación. Durante estas visitas programadas, la agencia revisa el estado de casa caso individual. Al señor Coss se le pidió que se presente con ICE en 30 días", indica el comunicado.

Coss deberá presentarse el 12 de mayo a su próxima cita con ICE.