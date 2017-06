Decenas de personas quieren cuidar a la bebé abandonada en un carrito de compras en Arizona

PHOENIX, Arizona. - El Departamento de Seguridad Infantil de Arizona (DCS) ha recibido docenas de llamadas de personas interesadas en cuidar a la bebé recién nacida abandonada en un estacionamiento en Tempe.

La agencia recordó a los residentes sobre la Ley de Refugio Seguro existente en el estado que fue aprobada en 2001.

“Si usted es un padre cuya situación es tan desesperada que cree que no puede cuidar a su hijo, la Ley de Refugio Seguro de Arizona permite a los padres llevar a un bebé, de hasta tres días de nacido, a un hospital, agencia privada de bienestar infantil, o una iglesia participante”, indica el comunicado del DCS.

La ley fue diseñada para proporcionar a los padres biológicos que no desean cuidar a su hijo recién nacido una opción que no sea abandonarlos. Una vez el recién nacido es entregado bajo la Ley de Refugio Seguro, el DCS trabaja para encontrar un hogar permanente para el niño.

Cerca de 40 bebés han sido abandonados desde que se aprobó la ley, según Damien Johnson, director de la Fundación Arizona Safe Baby Haven.

Mientras tanto, el Departamento de Policía de Tempe, continúa en la búsqueda de los padres o familiares de la menor que fue abandonada el domingo pasado en el estacionamiento de un supermercado, dentro de un carrito de compras, cubierta por una manta.



Updated photo of baby girl who was found abandoned in the parking lot & backpack that she was found with. Pls call Tempe PD if you have info pic.twitter.com/qPtkUaoVfm