Patrulla Fronteriza realiza 'fúnebre' descubrimento en la frontera de Arizona

TUCSON, Arizona. – Las autoridades migratorias descubrieron una carroza fúnebre con un ataúd repleto de marihuana cuando detuvieron el auto en uno de los puntos de revisión de la Patrulla Fronteriza cerca de Tombstone, Arizona.

Agentes de Willcox asignados al punto de revisión encontraron más de 67 libras de marihuana escondidas en un ataúd. El hallazgo fue la noche del sábado pasado, informó la agencia en un comunicado.

Después de varias inconsistencias en la entrevista con el conductor y revisando la totalidad de las circunstancias, un perro entrenado alertó a los agentes de un olor en el ataúd.

La búsqueda llevó a los agentes a descargar el ataúd, donde habían varios paquetes de marihuana ocultos valorados en más de 33,000 dólares. Los contrabandistas mezclaron dentro de los paquetes varias bolsas de estiércol en un intento de disfrazar el olor de la marihuana.



Willcox #USBP agents arrest 1, seize hearse with over 67lbs. of marijuana in smuggling effort near Whetstone #AlwaysVigilant #HonorFirst pic.twitter.com/umW4NXgMJJ