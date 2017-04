"Trump estará agarrando más indocumentados que van a llenar las cárceles”, reaccionó Arpaio ante el cierre de la Ciudad de las Carpas

PHOENIX, Arizona. - Tan pronto el sheriff del condado Maricopa, Paul Penzone, anunció el cierre de la Ciudad de las Carpas, el exsheriff Joe Arpaio reaccionó a la decisión afirmando que estaba consternado y preocupado por lo que esto podía significar para la comunidad.

“El presidente Trump estará agarrando más inmigrantes indocumentados aquí que van a llenar las cárceles”, aseguró Arpaio.



El exoficial reconocido a nivel nacional por su fuerte postura en contra de la inmigración indocumentada, estableció en 1993 la Ciudad de las Carpas, una cárcel al aire libre donde los detenidos deben soportar temperaturas extremas. Según Arpaio, esta decisión fue una respuesta a la sobrepoblación en los otros reclusorios.

“Lo que dijo [Penzone] me preocupa como ciudadano, tengo interés en la seguridad pública. Dicen que la cárcel de las carpas es cómoda y que ya no es un castigo fuerte, no lo entiendo, eso no es cierto, no fue un legado lo que hice, yo estaba haciendo mi trabajo. Era un programa excelente es una equivocación cerrarla pero es la decisión del nuevo sheriff”, afirmó Arpaio.

Penzone anunció este martes que después de casi 25 años, la 'Ciudad de las Carpas' será cerrada definitivamente. El cierre se podrá dar entre los próximos 45 a 60 días, mientras se transfiere a los presos a otras cárceles del condado y se reubica a los empleados de la prisión.



Con el cierre del centro penal, conocido en inglés como Tent City, los contribuyentes se ahorrarán unos 4.5 millones de dólares, explicó Penzone, quien agregó que un comité y varias organizaciones habían recomendado cerrar la cárcel tras una detallada evaluación.

Penzone afirmó que la decisión era la "correcta", argumentando que no hay datos que demuestren que mantener este lugar disminuye el crimen en el condado.

Además, el oficial dijo que la Ciudad de las Carpas se había convertido en un circo y que ese ‘show había terminado’.

“Es un insulto a las personas que trabajan en un circo, todo el mundo ha venido a ver esta cárcel y nadie le ha llamado un circo”, sostuvo Arpaio.

El exsheriff cuestionó la decisión afirmando que la ha debido tomar la comunidad porque “el público ahora estará en peligro sin esos espacios”, mencionó.

Mientras tanto, a horas del anuncio del cierre de controversial cárcel, decenas de activistas se congregaron a las afueras para celebrar.

“La comida que dan es muy mala, el agua no sirve sabe a podrido”, dijo Elva Patricia Bernal, quien estuvo detenida en la mencionada cárcel al aire libre donde los presos visten ropa interior rosada.

Tras años de lucha los activistas lograron el cierre de la cárcel que calificaban de ‘inhumana’.

“Este es un buen paso para deshacerse de la cultura de Arpaio, pero es solo uno de los pasos que tiene que tomar”, dijo Maria Castro, representante de la organización Puente Arizona.



El siguiente paso, según los activistas, es que el sheriff no permita el acceso de oficiales de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a las cárceles del condado.



