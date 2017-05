“No tengo odio contra ese muchacho, mi Dios que lo perdone”: Madre de una víctima del asesino en serie de Arizona

PHOENIX, Arizona. – Gisela Castro, madre de Manuel Castro García, una de las víctimas del asesino en serie de Maryvale, recibió la visita de los detectives de la policía de Phoenix para informarle que tenían al presunto responsable de la muerte de su hijo.

Castro fue asesinado el 10 de junio de 2016 y aunque han pasado 10 meses de su trágica partida para la madre parece que fue ayer.

“Llegaron y me dijeron que ya habían agarrado a un hombre sospechoso de haber matado a mi hijo”, contó Gisela, quien vestía una camiseta negra estampada con la foto de su hijo.

Ante el temor con el que vivía tras el homicidio ocurrido afuera de la vivienda, decidió cambiarse de casa. “Vivía con un miedo de que mis hijos salieran, tengo una hija que vive por aquellos rumbos, yo pensé que eso ya estaba en el olvido pero gracias a Dios ya hay un culpable”, dijo Castro.

Esta madre relató que cuando vio en las noticias el arresto de Saucedo, que en ese momento las autoridades identificaron como una 'persona de interés', ella sintió que había sido él quien terminó con la vida de su hijo..

“Cuando mire la imagen dije yo presiento que él fue el que mató a mi hijo”, recordó Gisela.

A pesar de su dolor, dijo que tiene fe para que Dios le siga dando fortaleza y afrontar el momento en que tenga que ir a juicio y ver al hombre que presuntamente cometió el asesinato.



“A mi hijo no me lo van a regresar pero ahora estoy un poco más tranquila. No tengo odio contra ese muchacho, mi Dios que lo perdone”, afirmó la madre.

Sospechoso arrestado

El hombre identificado como el presunto autor de la serie de asesinatos que conmocionaron un vecindario de Phoenix había sido arrestado el pasado 19 de abril, en conexión con otro asesinato.

Aaron Juan Saucedo, de 23 años, enfrenta 26 cargos de homicidio, asalto agravado, daño en propiedad ajena, tiroteos, dijo Jeri Williams, jefe del Departamento de Policía de Phoenix.

La identificación de Saucedo como el presunto responsable de nueve muertes y una docena de disparos en incidentes separados marca un logro para las autoridades que aseguran se debe a la ayuda de la comunidad.

La mayoría de los crímenes ocurrieron en Maryvale, al oeste de Phoenix, un barrio donde predomina la población hispana.

Los crímenes del asesino en serie tenían algo en común, los realizaba preferiblemente en la oscuridad, escogía a sus víctimas indiscriminadamente, quienes estuvieran afuera de sus casas o sentados en los automóviles.

El arresto de Saucedo se dio después de meses de investigación cuando las autoridades lo vincularan con el asesinato de Raúl Romero, de 61 años, quien al parecer tenía una relación sentimental con la madre del sospechoso.



Las autoridades pudieron conectarlo como sospechoso en el caso del asesino en serie.

La policía dijo que después de la muerte de Romero, Saucedo volvió atacar, lo hizo cuatro meses después cuando asesinó a Jesse Olivas, de 22 años, el día de año nuevo de 2016 mientras se encontraba parado frente a una casa.

El sospechoso inició la serie de asesinatos en marzo y terminaron en julio de 2016, según la policía.

En total murieron 9 personas en 12 tiroteos diferentes, todos los asesinatos fueron aleatorios, excepto el de Romero, comentó la jefe de policía.

“Nuestros corazones están con las familias supervivientes. Hoy estamos más cerca de proporcionarles la justicia que merecen ", afirmó Williams.



Inicialmente, la policía dijo que los asesinatos no tenían relación con los disparos de la autopista en 2015 que aterrorizaron a los conductores de Phoenix.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) argumentó que el arma que utilizó Saucedo en el crimen de Romero era del mismo tipo que la usada en los tiroteos de la autopista, una pistola 9mm.

El concejal de Phoenix, Michael Nowakoski admitió que existía mucho temor en la comunidad de permitir que sus hijos salieran a jugar en los parques.

Debido a la intensa búsqueda del sospechoso, la persistencia de las autoridades y la participación de la comunidad hicieron que Saucedo detuviera sus crímenes. “El mismo nos dijo que por esa razón ya no manejaba su carro y se estaba escondiendo”, afirmó Novakoski.

Las autoridades afirman que hay extensa evidencia forense, física, balística, testimonio de testigos que vinculan al sospechoso Saucedo con la serie de tiroteos. Además, admitieron que no hay pruebas que haya cómplices y no descartan que haya más incidentes y víctimas relacionadas con este sospechoso.

Saucedo se encuentra detenido en la cárcel del condado Maricopa y este día le dictaron cargos.

Tiroteos relacionados con este caso:



Un jóven de 16 años al que dispararon mientras caminaba por una calle a las 11:30 pm del 17 de marzo.

Un hombre de 21 años herido de bala cuando estaba cerca de su atuomóvil, a las 11:30 pm del 18 de marzo.

Diego Verdugo-Sanchez, de 21 años, asesinado el 1 de abril cuando iba a visitar a la familia de su novia embarazada.

Krystal Annette White, de 55, hallada muerta el 19 con tiros de arma de fuego.

Horacio Peña, de 32 años, baleado mortalmente el 3 de junio cuando regresaba a su casa luego de una reunión con compañeros de trabajo

Manuel Castro Garcia, de 19 años, asesinado en el exterior de su vivienda el 10 de junio.

Stefanie Ellis, de 33, su hija Maleah de 12 años y su amiga Angela Linner, de 31, asesinadas en el exterior de su casa el 12 de junio.