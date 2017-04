Con una vigilia exigen justicia y recuerdan al adolescente asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza en Arizona

NOGALES, Arizona. - A cuatro años y medio del asesinato de José Antonio Elena Rodríguez a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, familiares, amigos y activistas se congregaron en la frontera de Nogales para exigirle al fiscal general, Jeff Sessions, justicia para las víctimas de la agencia migratoria.



Elena Rodríguez, de 16 años de edad, recibió diez impactos de bala a través de la valla fronteriza entre Nogales (Arizona) y Nogales (Sonora, México) por parte del agente Lonnie Ray Swartz, el 10 de octubre de 2012.



"Hoy es cumplen 4 años y medio de la muerte de José Antonio y seguimos esperando justicia", dijo Richard Boren, representante de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, quienes organizaron la vigilia. "Con la llegada a la frontera del procurador de justicia estamos haciendo presencia para reclamar que no se ha hecho nada contra la Patrulla Fronteriza por el uso excesivo de fuerza".

Boren destacó la importancia de que se hayan presentado cargos en contra del agente Swartz, pero lamento los esfuerzos del abogado para que se desestime el caso.

"El abogado del agente Swartz está buscando poner obstáculos o posponer el juicio tratando de desacreditar la evidencia, diciendo que el video no sirve. He leído que para quienes han visto el video es una evidencia contundente y sabemos que CBO tiene cámaras por todos lados, a lo largo de la frontera, sería muy preocupante que ellos no reservaron la evidencia, sería un crimen", afirmó el activista.

A pesar de que dijo que consideran a Sessions uno de los más reconocidos antiinmigrantes esperan que desde sus funciones como senador, tenga un criterio como fiscal para actuar frente a situaciones como la de las víctimas de los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Por años, Araceli Rodríguez, la madre el menor, ha expresado su enojo con las autoridades estadonidenses por haber 'acribillado' a su hijo cuando caminaba por una calle de Nogales, México. Según ella, indefenso y todavía el culpable no haya recibido su castigo.



En ese momento, los agentes afirmaron que Elena Rodríguez estaba tirando piedras desde el lado mexicano por lo que el agente Swartz disparó. Sin embargo, la distancia desde donde se encontraba el agente está a más de 15 pies de altura de donde quedó el cuerpo del joven.

El juicio contra el agente de la Patrulla ha sido pospuesto cinco veces y está programado para junio de este año.