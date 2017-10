Graban video del presunto arresto de ICE a una madre frente a sus hijos en Phoenix

En el caso de Maty, muchas veces aprovecha las llamadas para pedirle consejos sobre el taller. "Él cuando me llama me dice: 'Maty haga esto, haga tal cosa'. Entonces él me guía en todo. Yo le digo: 'esto y esto está pasando'. Él me dice: 'haga esto, haga lo otro, usted puede, usted es una mujer fuerte... Yo sé que eso lleva fuerza, tiene carácter, hágalo. Si tiene que tomar una decisión: tómela'. Y eso me anima y, a pesar de que él está en ese lugar, él influye mucho en decisiones", afirma. Foto: C.J. Karp | Univision

