Arrestan a tres trabajadoras de una guardería por enseñar juguetes sexuales a los niños

La actriz italiana Asia Argento dijo a The New Yorker que fue invitada a la habitación de Weinstein en un hotel de la rivera francesa donde supuestamente había una fiesta. Pero Weinstein estaba solo, en albornoz y con una botella de loción. Argento aceptó a regañadientes dar un masaje al productor. Él le quitó la falda, forzó sus piernas, y le chupó el sexo, mientras la actriz le pedía repetidamente que parara. "Me aterrorizó, y él era tan grande", dijo. "No se detenía. Fue una pesadilla." En algún momento, Argento dejó de decir no y fingió placer, porque pensó que era la única manera en que el asalto terminara. Foto: Getty | Univision

