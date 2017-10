Arrestan a tres empleadas de una guardería en Arizona que realizaron actos con juguetes sexuales frente a los niños y lo grabaron

Emily Nestor, que en 2014 trabajaba como asistente en la oficina de Harvey Weinstein, recibió presiones sexuales del productor. Le pidió que le tomara de la mano y ella dijo que no. Entonces, según Nestor, Weinstein dijo: "Oh, las chicas siempre dicen 'no', ya sabes, 'no, no' y luego toman una o dos cervezas y se abalanzan hacia mí". El magnate de Hollywood también alardeó de no haberse tenido que ver obligado a "hacer nada como Bill Cosby", acusado de drogar a las mujeres para forzarlas sexualmente. La reunión entre ambos "la hora más insoportable e incómoda de mi vida", según Nestor.

