Un coyote mordió a una niña de 5 años que jugaba en un parque en Arizona...

PHOENIX, Arizona - Una niña de 5 años que jugaba en el parque Thompson Peak, en Scottsdale, se recupera de las heridas en su pierna tras ser mordida por un coyote que estaba en el área de juegos infantiles.

La familia estaba en el parque mientras la niña jugaba, la menor se sentó en el resbaladero y había un coyote abajo, ambos se sorprendieron y el coyote la mordió en el muslo, informó el Departamento de Caza y Pesca de Arizona (AZGFD).

La menor fue transportada a un hospital para ser atendida por las heridas punzantes y dada de alta. A ella se le aplicó la vacuna contra la rabia como medida de precaución.

La una interacción entre un ser humano y la vida silvestre que implica un rasguño o una mordedura, se considera una categoría uno y esos animales necesitan ser eliminados letalmente, dijo Amy Burnett, vocera del AZGFD.



