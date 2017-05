Autoridades matan a un oso que visitaba una residencia al sur de Arizona...

TUCSON, Arizona. - Autoridades del Departamento de Juego y Pesca de Arizona (AZGFD) mataron a un oso que visitó varias veces una vivienda en Patagonia la semana pasada. El dueño de la residencia dijo que se tomó casi 100 libras de miel de sus colmenas de abejas y trató de comerse unos pollos de su patio trasero.

"Una vez que se acostumbren a la presencia de seres humanos, pueden llegar a ser bastante peligrosos", dijo Mark Hart, vocero de AZGFG, en entrevista con el periódico Nogales International.

Hart explicó que la agencia tiene la política de terminar con la vida de los osos machos adultos que visitan continuamente áreas residenciales. Admitió que la situación es diferente si se trata de un cachorro o una osa adulta, en ese caso la agencia lo habría reubicado.

La agencia también recibió varios informes de una madre oso y su cachorro en Río Rico la semana pasada, pero no pudieron ubicarlos.

Consideran posible que el incendio de Sawmill, donde se consumieron alrededor de 47,000 acres, en las montañas de Santa Rita, podría haber hecho que los osos se desplazaran a Río Rico y Patagonia.

"Esto es un poco temprano para que los osos estén en elevaciones más bajas", dijo Hart



Los expertos afirman que los osos y otros animales salvajes son más propensos a buscar alimentos y agua en elevaciones más bajas durante el verano.

A los residentes de Patagonia y Rio Rico les sugieren guardar los contenedores de basura dentro de un garaje, mantener los patios libres de residuos de alimentos y nunca alimentar a los osos. En la página de la agencia ofrecen información para saber cómo actuar con los osos.



N Pendleton Dr residents, bears sightings reported along Pendleton Dr from Rio Rico Dr to Palo Parado Rd. Drive with caution #DriveSafe