Autoridades en Arizona buscan a un hombre vestido de payaso que amenazó a unos niños con un hacha

PHOENIX, Arizona. - Un grupo de niños vivieron momentos de terror en Glendale, Arizona, cuando fueron perseguidos por un hombre disfrazado de payaso los correteó con un hacha en la mano gritando que los iba a matar.

Los menores acababan de salir de la escuela cuando el hombre se les acercó.

“Estaba hablándole a los niños ofreciéndoles globos, pero luego comenzó amenazarlos y a correr tras de ellos”, dijo Scott Waite, sargento de la policía de Glendale.

El hacha y la máscara que llevaba puesta las dejó tiradas y las encontraron después, pero al sospechoso no lograron ubicarlo.

Los residentes del área expresaron su preocupación ante el asedio a los menores por este hombre.

“Si me da preocupación porque mi hija sale en la noche cuando llego sola si me da medito no vaya a ser que esta el payaso aquí escondido entre los carros”, comentó Amalia Espinoza, residente de Glendale.

Las autoridades buscan información sobre el sospechoso quien puede enfrentar cargos serios.

“Esto es asalto con agravantes cuando tomas en cuenta la edad de los jovencitos, así que es un delito grave”, enfatizó Waite.

De acuerdo con la información de las autoridades han recibido varios reportes similares en los últimos días, pero este es el primero caso en que hace una amenaza de muerte.



