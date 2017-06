Abandonan una bebe en un carrito de compras en el estacionamiento de una tienda en Arizona

PHOENIX, Arizona. - El Departamento de Policía de Tempe, Arizona, investiga por qué fue abandonada una niña recién nacida el domingo por la noche.

Según la policía, la niña fue encontrada poco antes de las 8:00 pm en el estacionamiento de una tienda en Tempe, este domingo.



Please contact Tempe Police with any information. 480-350-8311 pic.twitter.com/U8qkriwq0t