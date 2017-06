La polémica por la ley SB1070 de Arizona llega a las tablas en una obra de teatro

La obra "1070 (We were strangers once, too)" (También fuimos extranjeros en algún momento) busca servir de referencia sobre las lecciones que dejó la aprobación de la controvesial ley en 2010, pero ahora en un plano nacional, con las políticas antinmigrantes del presidente Donald Trump.

PHOENIX, Arizona. - La polémica ley estatal SB1070 de Arizona llega a las tablas en una obra de teatro que expresa el sentir de una familia hispana que vive bajo el temor de ser deportada, los desafios de la hija por luchar contra las injusticias y los estragos que causó la controversial legislación.

La obra "1070 (We were strangers once, too)" (También fuimos extranjeros en algún momento) cuenta como una jóven de 21 años debe enfrentar el drama de la deportación. La puesta en escena muestra las lecciones que dejo en el estado la aprobación de la controvesial ley en 2010, mostrando la realidad actual con las políticas antinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump.



"Es ficción pero es una historia que viene de la realidad. Son lecciones ahora estamos viviendo la misma historia pero a nivel nacional. Tenemos un presidente que se parece mucho a Joe Arpaio (exalguacil del condado de Maricopa), pero con mucho más poder", dijo James García, productor y autor de la obra.

El estado de Arizona se convirtió en el epicentro del debate migratorio en Estados Unidos en 2010, cuando se firmó esta ley estatal, la primera en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados en el país.

"Vamos a ver en esta historia que es lo que pasa cuando una familia latina se separa cuando las leyes no se hacen pensando en la humanidad sino en interéses políticos y económicos", dijo a Univision Erica Salinas Castillo, productora de la obra.



En la obra aparece el controversial un actor que interpreta a Arpaio. "Vamos a ver todas las facetas de una problematica como la inmigración", agregó Salinas.

La lucha en contra de la SB1070 comenzó en las calles, con protestas y continúo en las cortes. En 2012 la Suprema Corte prohibió varias secciones de la ley y mantuvo con vida uno de las más controverciales, la sección 2(b), que permite a los agentes del orden cuestionar el estatus migratorio de una persona cuando tengan la ''sospecha razonable" que están en el país indocumetados.

El objetivo de García al escribir la obra fue abordar el tema migratorio desde la perspectiva de una familia y que el público reflexione sobre la crisis que viven los indocumentados en Estados Unidos.

"La historia de la migración es la historia de familias de trabajadores, de menores escapando de Centroamérica. No nada más son leyes, sino vivencias de miles de personas. Son lecciones que aprendimos en Arizona, y que ahora necesitan aprenderse a nivel nacional", dijo el director de la obra.

La actriz Anna Flores, uno de los 24 actores de la obra, encarna a Dulce, la hija de la familia. Ella vivió la crisis que vivió la comunidad hispana en Arizona con la aprobación de la ley SB1070, parte de su familia vive del otro lado de la frontera.

"Cuando actúo me relacionó rápido con el personaje, porque me pongo a pensar por lo que he pasado, cómo nos divide la frontera y, aunque es algo triste, es algo real. Es un honor personificar a Dulce, porque por ella puedo decir cosas que yo también como persona he querido decir", mencionó la actriz.



Flores nació en Nogales (Arizona), asegura que su personaje cuenta parte de su vida.

La actriz dijo que su personaje se inspiró en reconocidas activistas de Phoenix como Dulce Matuz, cofundadora de la Coalición del Acta Sueño en Arizona y quien fuera reconocida en 2012 como una de las personas más influyentes del mundo por la revista "Time".

"Lo que hace interesante esta historia es que Dulce, en vez de sentir miedo como el de su familia y su comunidad, decide salir de las sombras para pelear contra las injusticias", explicó.

Agregó que siente una relación con el trabajo den Dulce porque como ella ha sentido el llamado hacer algo contra las injusticias.

La obra inicia este viernes y estará en las tablas hasta el 9 de junio en el teatro Herberger en Phoenix, Arizona. En cada función se reconocerá el trabajo de diferentes líderes hispanos que han luchado contra la controversial SB1070.