Actividades de las Iglesias Católicas en Phoenix para Semana Santa

PHOENIX, Arizona. - Las iglesias del Valle se preparan para recibir a los miles de fieles que seguirán las tradiciones religiosas, acudiendo a las distintas misas y actividades programadas para conmemora la Semana Santa, la fiesta religiosa más importante de los creyentes.

Sagrada Familia

(602) 268-2632

6802 S. 24th St. Phoenix, AZ 85040

Jueves Santo, 13 de abril 6:30pm Misa de la Cena del Señor

Viernes Santo, 14 de abril 3:00pm Vía Crucis

6:30pm Veneración de la Cruz

Sábado Santo, 15 de abril 6:30pm Misa de Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril 11:00am y 1:00pm Misa

Inmaculado Corazón de María

(602) 253-6129

909 E. Washington St. Phoenix, AZ 85034

Jueves Santo, 13 de abril 7:00 p.m. Misa y Lavatorio de Pies

Viernes Santo, 14 de abril 3:00 p.m. Vía Crucis

7:00 p.m. Servicio de la Pasión de Nuestro Señor

Sábado Santo, 15 de abril 8:00 p.m. Misa Bilingüe, Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril 7:00am, 11:00am, 1:00pm, 5:00pm, 7:00pm Misa



Santísima Trinidad

(602) 944-3375

8620 N. 7th St. Phoenix, AZ 85020

Jueves Santo, 13 de abril 7:00pm Misa Bilingüe de la Cena del Señor

Viernes Santo, 14 de abril 3:00pm Coronilla a la Divina Misericordia, Bilingüe

5:30pm Vía Crucis Viviente

7:00pm Adoración a la Cruz

Sábado Santo, 15 de abril 7:30pm Vigilia Pascual Bilingüe

Domingo de Resurrección, 16 de abril 12:00pm y 2:00pm Misa



publicidad

San Simón y San Judas

(602) 242-1300

6351 N. 27th Ave. Phoenix, AZ 85017

Misa del Santo Crisma, 10 de abril 7:00pm Bendición de los Oleos y Compromiso Sacerdotal

Jueves Santo, 13 de abril 9:00am-12:00pm Confesiones

7:00pm Misa de la Cena del Señor 9:00pm-12:00am Adoración al Santísimo en el Salón Smith

Viernes Santo, 14 de abril 8:00am-10:00am Confesiones

11:00am Rosario por la Vida con Obispo Olmsted

Planned Parenthood en Glendale: 5771 W. Eugie Ave

3:00pm Liturgia del Viernes Santo

6:00 p.m. Viacrucis y Rosario del Pésame

Sábado Santo, 15 de abril 9:00am-12:00pm Confesiones

8:00pm Vigilia Pascual Bilingüe

Domingo de Resurrección, 16 de abril 5:45am Misa de amanecer – Aire Libre 1:00pm y 7:00pm Misa

Sagrado Corazón

(602) 258-2089

1421 S. 12th St. Phoenix, AZ 85034

Jueves Santo, 13 de abril 4:00pm Confesiones 7:00pm Misa

Viernes Santo, 14 de abril 12:00pm Oración en silencio

3:00pm Vía Crucis

4:00pm Coronilla de la Divina Misericordia

5:30pm Obra de Vía Crucis

7:00pm Servicio y Adoración de la Cruz

Sábado Santo, 15 de abril 7:30pm Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril 8:30am y 10:30am Misa

Santa Inés



publicidad



(602) 244-0349

1954 N. 24th St. Phoenix, AZ 85008

Miércoles Santo, 12 de abril 7:00pm Servicio de Tinieblas

Jueves Santo, 13 de abril 7:00pm Misa Bilingüe de la Cena del Señor

Viernes Santo, 14 de abril 6:00pm Viacrucis

8:00pm Pasión del Señor

Sábado Santo, 15 de abril 7:30pm Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril 12:00pm 6:00pm Misa

San Antonio

(602) 252-1771

909 S. 1st Ave. Phoenix, AZ 85003

Jueves Santo, 13 de abril 7:00 pm Misa Bilingüe de la Cena del Señor

9pm-9am Adoración Nocturna Viernes Santo, 14 de abril

Día de ayuno y abstinencia 4:00 pm Celebración de la Pasión del Señor, Vía Crucis

Viviente y Procesión con el Cristo Yaciente

Sábado Santo, 15 de abril 8:00pm Vigilia Pascual Bilingüe

Domingo de Resurrección, 16 de abril 7:00 am, 11:00 am, 1:00 pm Misas

San Agustín

(623) 849-3131

3630 N. 71st Ave. Phoenix, AZ 85033

Jueves Santo, 13 de abril 7:00 pm Misa Bilingüe

Viernes Santo, 14 de abril 12:00 pm Vía Crucis afuera de la Iglesia

3:00pm Comienzo de la Novena a la Divina Misericordia

7:00pm Servicio Bilingüe de Veneración a la Cruz

Sábado Santo, 15 de abril 7:00 pm Vigilia Pascual Bilingüe

Domingo de Resurrección, 16 de abril 5:00 am, 7:00 am, 11:00 am, 1:00 pm Misas

Santa Catalina de Siena



publicidad



(602) 276-5581

6401 S. Central Ave. Phoenix, AZ 85040

Jueves Santo, 13 de abril 6:00pm Misa Bilingüe

Viernes Santo, 14 de abril 1:00-3:00pm Confesiones

3:00pm Vía Crucis afuera de la Iglesia

6:00pm Servicio Bilingüe & Veneración de la Cruz

Sábado Santo, 15 de abril 7:30pm Vigilia Pascual Bilingüe

Domingo de Resurrección, 16 de abril 8:00 am, 12:00 pm y 1:30 pm Misa

San Francisco Javier

(602) 279-9547

4715 N. Central Ave. Phoenix, AZ 85012

Domingo de Ramos, 9 de abril 1:00 pm Misa con procesión

Jueves Santo, 13 de abril 7:00pm Misa bilingüe de Lavatorio de los Pies

8:00pm-10:00pm Adoración al Santísimo en la Capilla

Viernes Santo, 14 de abril 5:00 pm Vía Crucis Viviente

6:00pm Veneración Bilingüe a la Cruz

Sábado Santo, 15 de abril 7:00 pm Vigilia Pascual Bilingüe

Domingo de Resurrección, 16 de abril 1:00 pm Misa

San Gregorio

(602) 264-4488

3424 N. 18th Ave. Phoenix, AZ 85015

Jueves Santo, 13 de abril 7:00 pm Misa

Viernes Santo, 14 de abril 7:00 pm Servicio en la Iglesia

8:00pm Viacrucis Viviente

Sábado Santo, 15 de abril 7:00 pm Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril 12:00 pm y 2:00 pm Misa



publicidad

San Marcos

(602) 267-0503

400 N. 30th St. Phoenix, AZ 85008

Jueves Santo, 13 de abril 6:30 pm Misa de La Ultima Cena

Viernes Santo, 14 de abril 6:30 pm Servicio de Viernes Santo

La obra de La Pasión de Cristo será después del servicio en el área de la ramada

Sábado Santo, 15 de abril 6:30 pm Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril 10:30 am, y 12:30 pm Misa

San Jerónimo

(602) 942-5555

10815 N. 35th Ave. Phoenix, AZ 85029

Jueves Santo, 13 de abril 7:00 pm Misa bilingüe, La Cena del Señor

Viernes Santo, 14 de abril 6:00 pm Liturgia de la Pasión de Nuestro Señor Vía Crucis viviente inmediatamente después de la liturgia de la pasión.

Sábado Santo, 15 de abril 12:00 pm Bendición de las canastas de comida 7:30pm Vigilia Pascual Bilingüe domingo de Resurrección, 16 de abril Misa afuera 1:00 pm Misa

Santa Juana de Arco

(602) 867-9171

3801 E. Greenway Rd. Phoenix, AZ 85032

Jueves Santo, 13 de abril 7:00pm Misa Bilingüe y después Adoración

Viernes Santo, 14 de abril 2:00pm Viacrucis

7:00pm Conmemoración de la Pasión del Señor

Después Las Siete últimas Palabras de Jesús

Sábado Santo, 15 de abril 1:30pm Bendición de las Canastas de Pascua afuera de la Iglesia 7:45 pm

Misa de Vigilia Pascual Domingo de Resurrección, 16 de abril 12:30 pm Misa

San Lucas



publicidad



(623) 582-0561

19644 N. 7th Ave. Phoenix, AZ 85027

Jueves Santo, 13 de abril 7:00pm Misa

Viernes Santo, 14 de abril 7:00pm Veneración de la Cruz

Sábado Santo, 15 de abril 10:00am-12:00pm Confesiones

8:00pm Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril Misa 12:30pm

San Mateo

(602) 258-1789

320 N. 20th Dr. Phoenix, AZ 85009

Domingo de Ramos, 9 de abril 7:30 am y 9:15am Misa

Jueves Santo, 13 de abril 6:30pm Lavatorio de los Pies

Viernes Santo, 14 de abril 12:00 pm Vía Crucis

3:00pm Pésame y reflexión las 7 últimas palabras

6:30pm Liturgia de la Palabra y Servicio de Comunión

Sábado Santo, 15 de abril 8:00 pm Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril 8:00 am Solo habrá una Misa afuera.

San Vicente de Paul

(623) 247-6871

3140 N. 51st Ave. Phoenix, AZ 85031

Jueves Santo, 13 de abril 7:00pm Misa Bilingüe

Viernes Santo, 14 de abril 4:00pm Procesión comenzando en el Campo de la Iglesia

6:30pm Adoración a la Cruz Sábado Santo, 15 de abril 7:00 pm Vigilia Pascual Bilingüe

Domingo de Resurrección, 16 de abril 5:00a m, 11:30 am, 1:30 pm Misa

Ntra. Sr a. del Perpetuo Socorro



publicidad



(623) 939-9785

5614 W. Orangewood Ave. Glendale, AZ 85301

Jueves Santo, 13 de abril 7:30 pm Misa de la Cena del Señor

Viernes Santo, 14 de abril 3:00 pm Veneración de la Cruz y liturgia de la Palabra con Comunión

6:00 pm Vía Crucis Viviente

7:30 pm Vía Crucis en la Capilla

Sábado Santo, 15 de abril 7:30 pm Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril 10:00 am, 12:3 0pm y 3:00 pm Misa

Santa Margarita

(480) 967-0379

2435 E. McArthur Dr. Tempe, AZ 85281

Jueves Santo, 13 de abril 7:00 pm Misa

8:00pm 13 de abril-10:00 am 14 de abril Adoración

Viernes Santo, 14 de abril

3:00 pm Veneración de la Cruz

7:00 pm Procesión del Silencio comenzando en el Parque Esquer para el Rosario del Pésame en la Iglesia

Sábado Santo, 15 de abril 7:30pm Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 16 de abril 8:00 am, 10:00 am y 5:00 pm Misa