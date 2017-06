Por 'casualidad' encuentran un cuadro avaluado en 10 millones de dólares en el garaje de una vivienda en Arizona

PHOENIX, Arizona. - Una pintura de Jackson Pollock encontrada de 'casualidad' en un garaje de Sun City será subastada por 10 millones de dólares este 20 de junio, después de meses de investigación sobre su autenticidad.

El artista del siglo XX vivió su juventud en Arizona y California. Incluso coleccionistas afirman que dejó un poco de sí mismo en Phoenix, cerca de lo que es ahora es el aeropuerto internacional Sky Harbor.

El pintor fue reconocido a nivel internacional por sus pinturas abstractas, salpicadas y goteadas. Con los años se convirtió en una sensación en el mundo artístico de Nueva York, a partir de la década de 1940 hasta su muerte en 1956.

Josh Levine, el propietario y fundador de J. Levine Auction & Appraisal LLC, recibió una llamada telefónica en 2016, de un residente de Sun City, pidiendo que su firma mirara los recuerdos de Los Angeles Lakers firmados por la estrella de baloncesto, Kobe Bryant.

Al llegar a la residencia, encontraron lo que parecía ser un tesoro del arte moderno, incluyendo obras que parecen ser creadas por Kenneth Noland, Jules Olitski, Cora Kelley Ward y Pollock.

La obra de Pollock, abstracta y sin título, pintada con el método gouache, mide 22 ½ x 32 pulgadas. Un informe forense indica, que "La fecha de la pintura está bien establecida a mediados del siglo XX, ya que no se detectó que se hayan introducido pigmentos o medios vinculantes a finales de los años 1950 y 1960", explica un comunicado publicado por la casa de subastas. Además, dice que los materiales de trabajo del artista y la técnica de pintura están iluminados.



El informe forense completo está disponible para los interesados.

La 'rara y perdida' pintura de Jackson Pollock será subastada este martes 20 de junio y la casa de subastas espera venderla en por lo menos 10 millones de dólares. Levine investigó por casi 18 meses e invirtió alrededor de 50,000 dólares para obtener la historia forense, de propiedad de la obra y su autenticidad.



